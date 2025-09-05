Sofocado un incendio en el sótano de una casa de Buscastell
La operación de Bomberos de Ibiza duró una hora y media y el fuego no causó daños reseñables
Ibiza
Bomberos de Ibiza apagó un incendio declarado a las 18.30 horas de esta tarde en una casa de Buscastell sin causar daños de importancia. Según informan desde el Parque Insular, el fuego comenzó en el recubrimiento de las tuberías de la piscina de la vivienda instaladas en el sótano.
Un cabo y cuatro bomberos sofocaron el incendio con una autobomba urbana pesada en una operación relativamente sencilla de una hora y media de duración. Según los técnicos, el fuego pudo haber comenzado por un fallo en la electrobomba de la pileta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- Nueva redada contra la red que almacenaba grandes cantidades de droga en Ibiza