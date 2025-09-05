Sofocado un incendio en el sótano de una casa de Buscastell

Bomberos de Ibiza apagó un incendio declarado a las 18.30 horas de esta tarde en una casa de Buscastell sin causar daños de importancia. Según informan desde el Parque Insular, el fuego comenzó en el recubrimiento de las tuberías de la piscina de la vivienda instaladas en el sótano.

Un cabo y cuatro bomberos sofocaron el incendio con una autobomba urbana pesada en una operación relativamente sencilla de una hora y media de duración. Según los técnicos, el fuego pudo haber comenzado por un fallo en la electrobomba de la pileta.