Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sofocado un incendio en el sótano de una casa de Buscastell

La operación de Bomberos de Ibiza duró una hora y media y el fuego no causó daños reseñables

Dos bomberos durante un simulacro en una imagen de archivo

Dos bomberos durante un simulacro en una imagen de archivo / Toni Escobar

Redacción Digital

Ibiza

Bomberos de Ibiza apagó un incendio declarado a las 18.30 horas de esta tarde en una casa de Buscastell sin causar daños de importancia. Según informan desde el Parque Insular, el fuego comenzó en el recubrimiento de las tuberías de la piscina de la vivienda instaladas en el sótano.

Un cabo y cuatro bomberos sofocaron el incendio con una autobomba urbana pesada en una operación relativamente sencilla de una hora y media de duración. Según los técnicos, el fuego pudo haber comenzado por un fallo en la electrobomba de la pileta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
  2. Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
  3. La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera
  4. Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
  5. Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto
  6. El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
  7. Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
  8. Nueva redada contra la red que almacenaba grandes cantidades de droga en Ibiza

Juzgan a ocho acusados que escondían 1,6 millones de euros de drogas en coches de lujo

Juzgan a ocho acusados que escondían 1,6 millones de euros de drogas en coches de lujo

Sofocado un incendio en el sótano de una casa de Buscastell

Sofocado un incendio en el sótano de una casa de Buscastell

El Govern autoriza el convenio de carreteras con el Consell de Ibiza por un importe de seis millones de euros

El Govern autoriza el convenio de carreteras con el Consell de Ibiza por un importe de seis millones de euros

La venta callejera de gas de la risa en Ibiza llega hasta la Fiscalía General del Estado

La venta callejera de gas de la risa en Ibiza llega hasta la Fiscalía General del Estado

Los vecinos de Ca na Putxa denuncian que la plaga de moscas del vertedero de Ibiza empeora

Los vecinos de Ca na Putxa denuncian que la plaga de moscas del vertedero de Ibiza empeora

Publicada la lista de barracones para este curso en Ibiza: consulta si instalarán más en tu instituto

Publicada la lista de barracones para este curso en Ibiza: consulta si instalarán más en tu instituto

El PSOE de Ibiza avisa de que privatizar la ITV Móvil "puede abrir todavía más la puerta a prácticas fraudulentas"

El PSOE de Ibiza avisa de que privatizar la ITV Móvil "puede abrir todavía más la puerta a prácticas fraudulentas"

Última locura en un hotel de Ibiza: "Cómo conseguir que te echen del hotel en medio segundo"

Última locura en un hotel de Ibiza: "Cómo conseguir que te echen del hotel en medio segundo"
Tracking Pixel Contents