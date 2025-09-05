Retirados tres taxis pirata en el aeropuerto de Ibiza

Los inspectores del Consell de Ibiza han retirado tres vehículos que se utilizaban para el transporte ilegal de pasajeros en el aeropuerto de Ibiza. Así lo informó este jueves en sus redes sociales el director insular de Transportes, Roberto Algaba.

La instalación de una videocámara de vigilancia en las instalaciones aeroportuarias ha facilitado el trabajo para detectar a los taxistas piratas que operan en la isla.

Uno de los vehículos retirados. / C.I.E.

El director insular recordó que la sanción para recuperar los vehículos, que han quedado inmovilizados, asciende a 15.000 euros. También elogió el "gran trabajo" de los inspectores de la institución insular que luchan contra el intrusismo.

La grúa carga otro coche. / C.I.E.

El departamento de Transportes del Consell de Ibiza y la Policía Local de Ibiza detuvieron justo el pasado miércoles a la taxista pirata más famosa de Ibiza y mandaron su vehículo al depósito. La mujer, de nacionalidad rumana, acumulaba al menos diez denuncias del Ayuntamiento de Sant Josep. La institución insular afirmó en una nota de prensa que el dispositivo conjunto de control del transporte que comenzó ese mismo día tramitó un total de 15 denuncias por diferentes infracciones relacionadas con el intrusismo en el sector y otras infracciones.