Publicada la lista de barracones para este curso en Ibiza: consulta si instalarán más en tu instituto
El número total de aulas modulares en la isla no variará en comparación con el del año pasado
Europa Press
Ibiza mantendrá los 19 barracones que había el curso pasado entre todos sus centros de educación. Sin embargo, la Conselleria de Educación y Universidades afirma que algunos acogerán más debido a la implantación de nuevos ciclos formativos. Es el caso del Centro Integral de Formación Profesional Can Marinas, que ha incorporado estudios de formación profesional de jardinería; del instituto Isidor Macabich, que ofrece por primera vez electromecánica de vehículos, o del instituto Sa Colomina.
En Formentera se mantienen los barracones del colegio Pilar de la Mola y el de Sant Ferran pierde algunos que se redistribuirán al instituto Marc Ferrer, donde se están ejecutando obras de ampliación. En total, la isla se quedará con nueve aulas modulares.
159 barracones en total
Baleares contará este curso con 159 barracones. Mallorca tendrá 124 y quedarán desinstalados los del colegio Fornalutx, los del instituto La Ribera y los del instituto Damià Huget, aunque se han redistribuido a otros centros como el colegio Mestre Guillem Galmés, el centro Son Basca o el instituto Puig de Sa Font.
Menorca será la isla con menos aulas de este tipo y contará con siete. Se mantienen las que ya había en los colegios Mare de Déu del Toro y Tramuntana y se añaden nuevas en el instituto Cap de Llevant para la reunificación de los estudios de formación profesional de actividades físicas y deportivas.
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- Nueva redada contra la red que almacenaba grandes cantidades de droga en Ibiza
- La masterclass de pesca de 'raors' de la nieta de Matutes, María Monfort, en aguas de Ibiza