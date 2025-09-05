Publicada la lista de barracones para este curso en Ibiza: consulta si instalarán más en tu instituto

Ibiza mantendrá los 19 barracones que había el curso pasado entre todos sus centros de educación. Sin embargo, la Conselleria de Educación y Universidades afirma que algunos acogerán más debido a la implantación de nuevos ciclos formativos. Es el caso del Centro Integral de Formación Profesional Can Marinas, que ha incorporado estudios de formación profesional de jardinería; del instituto Isidor Macabich, que ofrece por primera vez electromecánica de vehículos, o del instituto Sa Colomina.

En Formentera se mantienen los barracones del colegio Pilar de la Mola y el de Sant Ferran pierde algunos que se redistribuirán al instituto Marc Ferrer, donde se están ejecutando obras de ampliación. En total, la isla se quedará con nueve aulas modulares.

159 barracones en total

Baleares contará este curso con 159 barracones. Mallorca tendrá 124 y quedarán desinstalados los del colegio Fornalutx, los del instituto La Ribera y los del instituto Damià Huget, aunque se han redistribuido a otros centros como el colegio Mestre Guillem Galmés, el centro Son Basca o el instituto Puig de Sa Font.

Menorca será la isla con menos aulas de este tipo y contará con siete. Se mantienen las que ya había en los colegios Mare de Déu del Toro y Tramuntana y se añaden nuevas en el instituto Cap de Llevant para la reunificación de los estudios de formación profesional de actividades físicas y deportivas.