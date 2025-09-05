El PSOE de Ibiza avisa de que privatizar la ITV Móvil "puede abrir todavía más la puerta a prácticas fraudulentas"
El PSOE reclama al presidente Vicent Marí «explicaciones inmediatas» sobre el supuesto fraude detectado en la ITV móvil del Recinto Ferial
La portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza, Elena López, ha instado al presidente del Consell, Vicent Marí a «comparecer de inmediato y explicar públicamente a la ciudadanía qué está pasando en la ITV móvil" instalada en el Recinto Ferial, "cuándo tuvo conocimiento de los hechos y qué medidas ha adoptado más allá de presentar una denuncia ante la Guardia Civil».
El grupo socialista considera «muy grave» que el Consell, responsable del servicio, no haya frenado la presunta trama pese a disponer de indicios desde hace meses, y acusa al equipo de gobierno del PP de «falta de control y transparencia».
La formación recuerda que la ITV móvil nació como un servicio provisional. En 2019, con la llegada de Marí a la presidencia, se anunció la construcción de una segunda estación fija, pero seis años después, denuncian los socialistas, «no se ha hecho nada» y el servicio provisional se mantiene prorrogado, ahora bajo sospecha de fraude.
Además, el PSOE rechaza el procedimiento iniciado por el Consell para privatizar el servicio de ITV. Según López, esta decisión «no solo encarecerá los precios para los usuarios, sino que puede abrir todavía más la puerta a prácticas fraudulentas e irregularidades, en un contexto donde el Consell ya ha demostrado ser incapaz de controlar el servicio».
La portavoz socialista también subraya que la ITV «es un servicio público esencial porque garantiza la seguridad en las carreteras» y advierte de que privatizarlo, «solo agravará el problema y perjudicará a los usuarios con tarifas más altas y menos garantías de calidad». «En estos seis años, Vicent Marí ha llevado la ITV a una situación crítica, con un escándalo de fraude que evidencia la parálisis y la incapacidad de gestión del Consell del Partido Popular», concluye López.
