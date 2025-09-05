Datos del INE
El precio de la vivienda se dispara un 11,7 % en Baleares en el segundo trimestre
Lo que más ha subido es la vivienda nueva, un 16,1% respecto al segundo trimestre de 2024
EFE
El precio de la vivienda ha aumentado un 11,7 % en Baleares en el segundo trimestre respecto al mismo período de 2024, una subida inferior a la media nacional, situada en el 12,7 %, según el 'Índice de Precios de Vivienda (IPV)' publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Lo que más ha subido es la vivienda nueva, un 16,1% respecto al segundo trimestre de 2024. Y el precio de la de segunda mano ha aumentado un 11,2% en las islas.
En comparación con el primer trimestre del año, el precio de la vivienda se ha incrementado un 3,9% en la Comunidad Autónoma: un 0,4% en el caso de la nueva y un 4,4% la de segunda mano.
En el acumulado del año, la vivienda ha subido un 7,2 % en el archipiélago, con un mayor incremento en la nueva, del 10,9%, que en la usada, del 6,7%.
Datos nacionales
La variación anual del Índice de Precios de Vivienda en el territorio nacional en el segundo trimestre de 2025 aumentó 0,5 puntos y se situó en el 12,7%.
Por tipo de vivienda, los precios de la nueva aumentaron un 2,6% en el segundo trimestre de 2025 respecto al primero. Por su parte, la de segunda mano se encareció un 4,2 %.
Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el segundo trimestre.
Las mayores subidas se produjeron en Murcia (14,6%), La Rioja (13,7%) y Aragón (13,7%); y las menores en Cantabria (10,8%) y Castilla-La Mancha (11,3%).
