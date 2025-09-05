Pictogramas en los pasos de cebra de zonas escolares en Santa Eulària para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado una campaña de señalización con pictogramas en los pasos de cebra en las zonas escolares del municipio, con el objetivo de mejorar la seguridad. La acción, que ya está en marcha, tiene como finalidad reducir el riesgo de accidente en las zonas próximas a los centros educativos y facilitar la movilidad a todos los alumnos, informa en una nota el Consistorio. Los trabajos finalizarán antes de que comience el curso escolar.

Esta iniciativa surge del Consejo de Participación Infantil y Juvenil de Santa Eulària, un órgano que permite a niños y adolescentes expresar sus opiniones, proponer ideas y participar activamente en los asuntos que afectan al municipio. En el pleno infantil municipal, celebrado el 12 de diciembre de 2024, los representantes del colegio S'Olivera propusieron la implementación de estos pictogramas en los pasos de cebra, con el fin de hacer los pasos peatonales más accesibles y seguros, especialmente para personas con necesidades especiales.

La propuesta la gestionó el departamento de movilidad, así como otras iniciativas impulsadas desde el mismo órgano de participación juvenil. En este caso, se han promovido mejoras en parques infantiles, campañas para prevenir el consumo de bebidas energéticas en los adolescentes, el aumento de carriles bici para facilitar la movilidad o la apertura de un nuevo Punt Jove en Santa Gertrudis, una demanda histórica de la juventud del municipio y que se ha hecho realidad en 2024, recuerda en Ayuntamiento.

En líneas generales, las principales preocupaciones de los representantes del Consejo están relacionadas con la seguridad, la movilidad y el medio ambiente. En este órgano participan los colegios e institutos del municipio, así como aquellos centros que tienen alumnado residente en Santa Eulària.