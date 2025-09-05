El descontrol que se vive en la bahía de Talamanca, que lleva años sufriendo fondeos descontrolados, vertidos de aguas fecales o chárteres ilegales y a lo que se ha sumado, en los últimos días, el vandalismo: alguien cortó el balizamiento, con el peligro que ello supone tanto para las embarcaciones como para los bañistas, además del caos en el muelle.

La soledad en la que falleció el hombre de 66 años que vivía en una caravana en mitad del campo en Sant Antoni. El hombre, un español de 66 años, llevaba varias semanas muerto. Los vecinos dieron la voz de alarma cuando notaron el olor que procedía del vehículo. Ellos mismos explican que llevaba mucho tiempo viviendo en soledad.

La vandalización que están sufriendo las trampas para serpientes, según ha denunciado el Ayuntamiento de Santa Eulària. Desde que se inició la campaña de captura de ofidios de este año han desaparecido tres trampas, otras cuatro han sufrido daños y en cinco se había liberado a los ratones que sirven como cebo para atraer a las serpientes y que, recuerda el Ayuntamiento, «no sobreviven en libertad».