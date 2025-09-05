Llama la atención
El descontrol que se vive en la bahía de Talamanca, que lleva años sufriendo fondeos descontrolados, vertidos de aguas fecales o chárteres ilegales y a lo que se ha sumado, en los últimos días, el vandalismo: alguien cortó el balizamiento, con el peligro que ello supone tanto para las embarcaciones como para los bañistas, además del caos en el muelle.
La soledad en la que falleció el hombre de 66 años que vivía en una caravana en mitad del campo en Sant Antoni. El hombre, un español de 66 años, llevaba varias semanas muerto. Los vecinos dieron la voz de alarma cuando notaron el olor que procedía del vehículo. Ellos mismos explican que llevaba mucho tiempo viviendo en soledad.
La vandalización que están sufriendo las trampas para serpientes, según ha denunciado el Ayuntamiento de Santa Eulària. Desde que se inició la campaña de captura de ofidios de este año han desaparecido tres trampas, otras cuatro han sufrido daños y en cinco se había liberado a los ratones que sirven como cebo para atraer a las serpientes y que, recuerda el Ayuntamiento, «no sobreviven en libertad».
- Nervios en el sector del chárter de Ibiza y Formentera con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà ingresa en prisión
- Ocio de Ibiza: «Los precios elevados son necesarios, la isla no da para más»
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- Nueva redada contra la red que almacenaba grandes cantidades de droga en Ibiza