Juzgan a ocho acusados que escondían 1,6 millones de euros de drogas en coches de lujo

Uno de los mayores golpes al narcotráfico en Ibiza en los últimos años llega la próxima semana a la Audiencia Provincial. Ocho personas se sentarán en el banquillo acusadas de formar parte de una compleja red dedicada a introducir y distribuir cocaína, marihuana, hachís, ketamina y MDMA en la isla, con ramificaciones en Mallorca y la Península.

El escrito de acusación de la Fiscalía traza un relato que va más allá de la simple compraventa de estupefacientes. Habla de una estructura organizada, con jerarquías claras, funciones definidas y una capacidad logística notable: empresas pantalla, vehículos de alta gama, viviendas utilizadas como almacenes y hasta un yate para mover mercancía y efectivo.

Según el Ministerio Público, el cabecilla era quien se habría erigido como «mano derecha» de un socio aún no identificado que permanece huido. Bajo su coordinación, la red habría operado al menos entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, con la colaboración de los otros siete procesados, seis de ellos españoles y un marroquí.

Los registros ordenados por el juzgado destaparon la magnitud del entramado. Se hallaron alijos de droga en viviendas de Vila, Sant Antoni y Santa Eulària, así como en coches de lujo aparcados en pleno centro de la ciudad. En total, la sustancia intervenida –cocaína, hachís, marihuana, ketamina, MDMA y otras drogas sintéticas– hubiera alcanzado en el mercado un valor de más de 1,6 millones de euros, según los cálculos de la Fiscalía.

No solo se encontraron drogas: también armas, relojes de alta gama, decenas de miles de euros en efectivo y vehículos de marcas como Ferrari, Aston Martin, Mercedes y BMW. Elementos que, según los investigadores, demuestran que la organización reinvertía parte de los beneficios en blanquear capitales y sostener un estilo de vida de lujo.

La Fiscalía acusa a todos los procesados de un delito contra la salud pública en su modalidad agravada y de pertenencia a grupo criminal. Para el supuesto líder pide ocho años de prisión y una multa de más de cuatro millones de euros. Para el resto, las penas solicitadas oscilan entre los siete años y medio de cárcel (por tráfico de drogas) y dos años adicionales por integración en grupo criminal.

El relato fiscal reconstruye con detalle cómo se movía la droga: desde la llegada de importantes partidas a Ibiza y Mallorca, hasta su ocultación en dobles fondos de vehículos y su posterior distribución en fiestas privadas, locales de ocio nocturno y ventas a pequeña escala en la isla.

El juicio oral se prevé largo y complejo. El tribunal deberá escuchar a los acusados, a los agentes que participaron en la investigación y a los peritos encargados de analizar la droga incautada. Entre las pruebas más llamativas que se expondrán en el juicio figuran las incautaciones en vehículos de alta gama. La Fiscalía detalla que en un Ferrari y un BMW X5 se hallaron ocultos paquetes de cocaína y hachís, mientras que en un Mercedes se localizó ketamina preparada para su distribución. En total, la operación permitió decomisar más de 1,6 millones de euros en drogas —entre cocaína, marihuana, hachís, ketamina y MDMA—, lo que da la medida del alcance de la red desmantelada.