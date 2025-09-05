Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza

La empresa de la ITV de Ibiza defiende su inocencia y denuncia un alto número de citas a las que no acude nadie

Itevebasa asegura que las acusaciones "carecen de fundamento"

Estación de ITV instalada en el recinto ferial

Estación de ITV instalada en el recinto ferial / Vicent Mari

Redacción

La empresa Estación ITV Vega Baja S.A. (Itevebasa), concesionaria de la ITV móvil de Ibiza en el Recinto Ferial, ha desmentido las informaciones que sugieren prácticas irregulares en la gestión del servicio que presta en el Recinto Ferial y recuerda que la estación trabaja "bajo estrictos criterios técnicos".

Según asevera Itevebasa en un comunicado, las noticias que hacen referencia a supuestos intermediarios que consiguen citas rápidas para pasar la ITV, "carecen de fundamento" y "generan sospechas infundadas sobre la profesionalidad" de sus trabajadores.

Más allá de la polémica, Itevebasa pone el foco en el alto nivel de absentismo en las citas previas de la ITV en Ibiza, que fija por encima el 44%. Esto implica, advierte, que de los alrededor de 200 vehículos citados a diario, unos 88 no acuden a su cita, lo que provoca huecos en la programación y perjuicios para otros usuarios.

Para paliar esta situación, la empresa recuerda que la estación dispone de un sistema de acceso sin cita previa, mediante un rótulo luminoso que indica "libre" cuando es posible entrar directamente a la inspección, al estilo de un aparcamiento. Este mecanismo, aprobado en los pliegos contractuales del concurso que convocó en su momento el Consell de Ibiza, y conocido por la ciudadanía, permite aprovechar los huecos generados por el absentismo en las citas.

Además, Itevebasa no descarta acciones legales contra Periódico de Ibiza y Formentera y contra "las personas responsables" de lo que considera afirmaciones falsas que han afectado a la imagen de la empresa y al respeto hacia sus trabajadores.

