“Hoy en timos en Ibiza, tres pavos por un ‘splash’ de colonia”: el vídeo viral que acumula miles de ‘likes’ en TikTok
Una usuaria de la red social cuenta que por un frasco de 450 euros sacan en total 1.500 euros
Ibiza siempre ha sido sinónimo de exclusividad, pero en los últimos veranos la isla ha alcanzado niveles de lujo que sorprenden incluso a sus visitantes más fieles. Desde mesas en restaurantes que superan los mil euros hasta tumbonas con precio de suite de hotel, el encarecimiento de todo lo que rodea al ocio y la hostelería ha convertido a la isla en un destino con el lujo por bandera.
De esto precisamente habla @BereziYB en su cuenta de TikTok. En un vídeo grabado en una discoteca de la isla, que acumula más de 37.000 likes, esta mujer explica cuánto cuesta echarse unas gotas de perfume. “Hoy en timos en Ibiza, tres pavos por un ‘splash’ de colonia”, comienza diciendo. En las imágenes se ve cómo selecciona la marca que quiere echarse y decide cuánta cantidad va a ponerse. “Seleccionamos un spray, nada más, porque va cara la microgota”, subraya.
Después, paga con la tarjeta de crédito y, acto seguido, la máquina expulsa la cantidad de colonia por la que ha pagado. Según explica en un comentario, es fácil que la empresa que ha instalado estas máquinas saque una rentabilidad muy alta de cada frasco de colonia. “Son perfumes caros, pero estos le sacan 1.500 eurazos a un frasco que te costaría, los 100ml, 450 euros”, sostiene.
La publicación supera ya los 400 comentarios, entre los que se pueden leer opiniones para todos los gustos. “Yo me llevo mi perfume en muestras”, dice una usuaria de la red social, mientras muchas tienen la misma duda: “¿Todos esos perfumes usan el mismo difusor?” La respuesta de la chica que ha pagado por la colonia lo aclara: “No, cada perfume tiene su pulverizador. La máquina te indica por dónde va a salir”.
