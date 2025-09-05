Este es el horario de apertura y cierre del 'parking' de sa Joveria en Ibiza

El 'parking' disuasorio de sa Joveria en Ibiza tendrá un horario de apertura y cierre. Así lo ha informado este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Ibiza el concejal de Urbanismo, Juan Flores, en el turno de preguntas de la oposición. Vox se interesó por el cierre del aparcamiento junto al colegio de Sa Joveria, que había provocado la alarma de los padres y docentes.

El concejal recordó que fue una decisión de los propietarios del terreno cerrarlo, tal y como adelantó Diario de Ibiza. No obstante, aseguró que ya se ha llegado a un acuerdo con ellos para que quede abierto, parcialmente, de siete de la mañana a cinco de la tarde, para que así puedan seguir aprovechándolo las familias del alumnado y el personal del centro.

El aparcamiento sa Joveria, al que se accede por un camino de tierra desde el primer cinturón, es un terreno privado y su propietario decidió cerrarlo por la acumulación de infraviviendas que hay en una parte de un terreno pegado a éste, cerca del Recinto Ferial. En este último, Diario de Ibiza llegó a observar hace poco más de dos semanas más de 200 chabolas levantadas sobre una parcela de unos 100.000 metros cuadrados.

Sergio G. Cañizares

En aquella ocasión, entre los residentes del campamento corría el rumo sobre un desalojo cercano, hecho que el Ayuntamiento de Ibiza confirmó, sin establecer aún una fecha exacta. Fuentes cercanas al centro escolar apuntaron que el asentamiento creció aún más después del desalojo de Can Rova 2 el pasado 15 de julio.

A lo largo de los últimos meses, el Ayuntamiento de Ibiza, así como otros consistorios han implemetado medidas para evitar la acumulación de caravanas en lugares como los aparcamientos disuasorios de la ciudad. Para ello, se han instalado gálibos a las entradas de los mismos. La Policía Local hace también controles de estacionamiento. La ley 5/2024 que limita la entrada de vehículos en Ibiza , en vigor desde el 1 de junio, prevé sanciones de entre 10.000 y 30.000 euros a las autocaravanas que no cuenten con una reserva en un camping.