Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil recupera 200.000 euros de una estafa denunciada en Ibiza

Se había hecho mediante el método de man in the middle

La estafa se denunció en Ibiza.

La estafa se denunció en Ibiza. / Guardia Civil

César Navarro Adame

Europa Press

La Guardia Civil de Baleares ha recuperado 200.000 euros que habían sido estafados mediante el método de man in the middle. La denuncia de esta estafa se interpuso en Ibiza, según han confirmado desde este cuerpo de seguridad del Estado.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el Equipo @ y el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil, iniciaron una investigación para la recuperación del dinero estafado, tras tener conocimiento de los hechos a través de una denuncia.

La estafa se produjo después de que la víctima recibiera un correo electrónico en el que se suplantaba la identidad de la contable de una empresa con la que trabajaba, en el que se le indicaba un nuevo número de cuenta para la realización de los pagos. Por este motivo, pasados unos días, realizó una transferencia de 200.000 euros.

El mismo día tras tener conocimiento de la estafa, presentó la denuncia ante la Guardia Civil que inició la investigación. Una vez localizada y ubicada la cuenta, el dinero aún permanecía en esta, por lo que se procedió a su bloqueo.

Man in the middle es un tipo de ataque en el que los criminales se hacen pasar por alguien de confianza dentro de una empresa como un jefe, proveedor o cliente para engañar y lograr transferencias de dinero.

Para prevenir estos delitos se recomienda implementar procesos de doble verificación en las empresas. Ante este tipo de delitos es determinante, para poder recuperar el dinero, interponer denuncia lo antes posible, para que los especialistas localicen los fondos sustraídos y consigan bloquear las cuentas antes de que el dinero sea transferido y de esa manera pueda ser devuelto a las víctimas.

Noticias relacionadas y más

En el periodo 2024-2025 hasta hoy el Equipo @ y el Edite de la Guardia Civil en Baleares, ha recuperado a víctimas hasta 4,31 millones de euros.

TEMAS

  1. El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
  2. Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
  3. La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera
  4. Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
  5. Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto
  6. Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
  7. Nueva redada contra la red que almacenaba grandes cantidades de droga en Ibiza
  8. La masterclass de pesca de 'raors' de la nieta de Matutes, María Monfort, en aguas de Ibiza

El día en el que el hijo de Niki Lauda comprendió quién era su padre: "Tenía cuatro años, vivíamos en Ibiza y no entendía nada"

El día en el que el hijo de Niki Lauda comprendió quién era su padre: "Tenía cuatro años, vivíamos en Ibiza y no entendía nada"

Pictogramas en los pasos de cebra de zonas escolares en Santa Eulària para mejorar la seguridad

Pictogramas en los pasos de cebra de zonas escolares en Santa Eulària para mejorar la seguridad

La Guardia Civil recupera 200.000 euros de una estafa denunciada en Ibiza

La Guardia Civil recupera 200.000 euros de una estafa denunciada en Ibiza

La empresa de la ITV de Ibiza defiende su inocencia y denuncia un alto número de citas a las que no acude nadie

La empresa de la ITV de Ibiza defiende su inocencia y denuncia un alto número de citas a las que no acude nadie

El precio de la vivienda se dispara un 11,7 % en Baleares en el segundo trimestre

El precio de la vivienda se dispara un 11,7 % en Baleares en el segundo trimestre

Arde un coche que se usaba como vivienda en un 'parking' disuasorio de Ibiza

Arde un coche que se usaba como vivienda en un 'parking' disuasorio de Ibiza

Quejas en la zona de lujo de Ibiza por el humo de los cruceros y los barcos de línea: "Es asqueroso"

Quejas en la zona de lujo de Ibiza por el humo de los cruceros y los barcos de línea: "Es asqueroso"

El problema de la vivienda en Ibiza: ¿qué son los pisos de precio limitado y cuánto cuestan?

El problema de la vivienda en Ibiza: ¿qué son los pisos de precio limitado y cuánto cuestan?
Tracking Pixel Contents