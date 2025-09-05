El Govern autoriza el convenio de carreteras con el Consell de Ibiza por un importe de seis millones de euros

El Govern balear destinará seis millones de euros al Consell de Ibiza por el convenio de carreteras que ha autorizado. Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, la autorización del compromiso con Formentera se retrasará previsiblemente hasta la semana que viene a causa de un problema técnico. En este caso, se prevé que su presupuesto alcance los dos millones de euros.

El portavoz ha remarcado que el Govern no renuncia a la reivindicación de los convenios de carreteras entre las instituciones insulares y el Gobierno de España. "Es una reclamación que forma parte de la agenda balear, siempre reclamada y siempre con la misma respuesta", ha apuntado y ha agregado que el Govern "no se queda parado".

El acuerdo, a propuesta de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, autoriza los tres primeros convenios y la disposición del gasto correspondiente a los mismos. Así, el Govern transferirá a las instituciones insulares los fondos para financiar y ejecutar proyectos urgentes de mejora de la red viaria en cada isla.

Los convenios, según ha explicado el Ejecutivo, cuentan con recursos estatales provenientes del factor de insularidad del régimen especial de Baleares, de las anualidades de este fondo de 2025 y de 2026. Sin embargo, la reivindicación del Govern y los consells insulares es recuperar los convenios de carreteras con el Estado y obtener una financiación adicional al margen del factor de insularidad del régimen especial.