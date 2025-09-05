Ibiza IN: «Siempre faltan recursos para los alumnos con necesidades especiales»

Los centros educativos de las Pitiusas acogerán, a partir del próximo 10 de septiembre, a miles de estudiantes, con el inicio del curso escolar 2025-2026. Las condiciones en las aulas para los alumnos con necesidades especiales son motivo de enorme preocupación para sus familias y para las asociaciones locales que luchan por los derechos de este colectivo, como es el caso de Ibiza IN. Su secretaria, Susana Ribas, considera que «todavía es demasiado temprano para sacar conclusiones, ya que no han comenzado las clases». A pesar de ello, no se muestra optimista: «Al principio, los coles e institutos no suelen disponer de los recursos necesarios para estos chicos y chicas. Este año seguramente ocurra lo mismo. Ojalá me equivoque, pero no lo creo, por lo que dice mi experiencia».

Ibiza IN se manifiesta en contra de «la segregación en las aulas». Para la asociación ibicenca, «todos los alumnos deberían tener las mismas oportunidades y aprender juntos en las aulas ordinarias». El rechazo a las aulas Ueeco (unidad educativa específica en centro ordinario) es una de sus principales señas de identidad. Sin embargo, de momento, las personas con necesidades especiales siguen aprendiendo separadas del resto.

«Todos los alumnos son iguales»

Ribas afirma que «todos los alumnos son iguales». Aunque el trato debería «ser el mismo», critica la situación que sufren los estudiantes con necesidades especiales: «Todavía no puedo hacer un pronóstico sobre cómo creo que les irá este año, pero siempre carecen de los recursos necesarios, tanto materiales como, principalmente, humanos. A las instituciones no les entran las prisas hasta que llega el mes de septiembre».

La preocupación por los recursos humanos hace referencia a la falta de profesionales. Aunque hay distintos tipos de especialistas que se encargan del cuidado y apoyo a los alumnos con necesidades especiales, hay un perfil que es especialmente demandado: «En los últimos años, el número de plazas para auxiliares técnicos educativos (ATE) se ha incrementado considerablemente. Sin embargo, este aumento es absolutamente insuficiente a día de hoy. Necesitamos más profesionales».

«Exceso de tareas de los profesores»

La delicada situación educativa afecta negativamente al desarrollo laboral de los profesores. Son los docentes quienes pagan a diario las consecuencias del bajo número de trabajadores dedicados a los alumnos con necesidades especiales: «Los profes son los responsables en las aulas de la situación de los niños que tienen esta condición. Cabe recordar que no tienen la obligación de ejercer como ATE o comunicadores. Sin embargo, son muchos los que, gracias a su enorme cariño, dan la cara y desarrollan funciones que no les corresponden. Lo hacen con el objetivo de sacar adelante esta situación, y lo consiguen, a pesar del sobreexceso de tareas. La voluntad mueve montañas. Debemos estar muy agradecidos a los maestros por su empatía».

«Quiero pensar que irá mejor que en cursos anteriores»

Al margen de Ibiza IN, otra de las entidades locales más importantes en la lucha por los derechos de las personas con necesidades especiales es la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef). Su secretaria es Carmen Bonet, cuya opinión coincide con la de Ribas: «Hasta que el curso no esté un poco avanzado es difícil detectar con precisión los problemas, ya que no tenemos cifras ni opiniones de los padres y madres que tienen hijos en esta situación. Quiero pensar que este curso estarán mejor que los anteriores. Hay que hacer todo lo posible para que vaya mejor y que su inclusión sea la máxima posible en los centros educativos. Eso sí, suelen faltar recursos tanto materiales como humanos. Hay falta de muchos profesionales, sobre todo de ATE, que suelen ser más difíciles de encontrar».

A diferencia de Ribas, el punto de vista de Bonet se centra en «la mejora de las condiciones en las aulas ordinarias». Para ello, «es necesario que cuenten con un mayor apoyo».