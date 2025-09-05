Explosiva mezcla galaico cubana para la Eivissa Jazz Experience

El pianista Abe Rábade (Santiago de Compostela, 1977) este año está especialmente emocionado con el elenco y el repertorio de la Eivissa Jazz Experience, que actuará esta noche, a partir de las 22.30 horas, en el Baluard de Santa Llúcia, en Dalt Vila, tras el concierto de Jacky Terrasson Trio, programado a las 21 horas. El motivo de tanto entusiasmo tiene que ver con el hecho de que el sonido de la banda que ha creado exprofeso para la trigesimoséptima edición del festival Eivissa Jazz «tendrá tintes de la música tradicional» de su tierra, Galicia. Lo que más ilusión le hace, confiesa, es que suene sobre el escenario ibicenco «la pandereta gallega».

De todas las bandas efímeras que ha creado desde que en 2006 Juan Jesús García Merayo le encargó la coordinación de la Eivissa Jazz Experience, la de 2025, asegura, es la que «más contraste» ofrece, con una rica combinación de voz, flauta travesera, saxo, piano, contrabajo y batería y, en ciertos momentos, como hemos dicho, de pandereta. «Es una mezcla galaico cubana y jazzera muy curiosa y única», opina, antes de añadir que el cóctel musical de este año probablemente sea el «más explosivo» que ha preparado hasta ahora.

La formación en esta ocasión es un sexteto, que integran él mismo, al piano; la cantautora compostelana Antía Muíño; la flautista coruñesa María Toro; el saxofonista godellense Perico Sambeat; y los músicos cubanos Reinier Elizarde, al contrabajo, y Michael Olivera, a la batería.

El sexteto

A la hora de seleccionar a los integrantes, Rábade siempre se decanta por músicos «con talento, con un perfil humano generoso y con afán de colaboración y que estén bregados en eso de montar un repertorio en una tarde y darlo todo en un escenario como si fuese la banda de su vida».

Uno de los requisitos para poder formar parte de la Eivissa Jazz Experience es haber actuado previamente en el festival ibicenco, aunque se permite hacer una excepción en cada edición, que su coordinador aprovecha, sobre todo, para atraer al original proyecto a nuevos talentos. En este caso, la invitada es Muíño, con la que Rábade ha colaborado mucho este año y con la que va a sacar en los próximos meses dos sencillos a dúo que han grabado en Portugal.

El pianista y director de la Eivissa Jazz Experience, durante el ensayo general ayer en Can Ventosa. / Marcelo Sastre

Para el director del proyecto, esta cantante y guitarrista de voz «cálida y expresiva» es «una de las artistas más potentes que ha dado Galicia en los últimos años». De ella destaca, entre otras cosas, que «compone sus temas, que su estilo bebe del jazz y que, al mismo tiempo, hace un pop rock desenfadado con influencias de la electrónica y también de la música tradicional gallega». «Es una joven música con un perfil muy completo que creo que casa muy bien con el festival Eivissa Jazz, que tiene una forma de programar muy abierta y ecléctica», apunta.

«Este año confeccionar la banda de la Eivissa Jazz Experience fue muy fácil. Tiré primero de dos hilos muy antagónicos, el primero el de Antía y después el del baterista cubano Michael Olivera, con el que hace mucho tiempo que no tocaba. Después pensé en María Toro, una flautista de la Coruña afincada en Madrid que compone y que toca habitualmente flamenco, aunque también tiene la influencia de la música tradicional de Galicia», explica. Con Toro, comenta, es con la única de la formación con la que no había coincidido en un escenario. Lo hará esta noche y también en octubre en las islas Mauricio.

El repertorio

Tras pensar en Muíño, Olivera y Toro, «buscando el contraste», al pianista enseguida se le vino a la mente el saxofonista Perico Sambeat, «uno de los grandes talentos que tiene el jazz contemporáneo en este momento», y el contrabajista cubano Reinier Elizarde. «Olivera y Elizarde forman una sección rítmica impresionante porque tocan la tradición cubana como los ángeles, pero también son jazzeros y muy creativos», señala.

Rábade destaca «la comunicación fluida» que ha habido entre todos los componentes, que ayer hicieron el primer ensayo general en persona. En el repertorio que interpretarán esta noche, adelanta, habrá temas compuestos por Toro, Sambeat, Olivera, Muíño y él mismo. Además, Elizarde ha hecho un arreglo de una canción del cantautor cubano Pablo Milanés, ‘Cuánto gané, cuánto perdí’, para que lo interprete Antía Muíño. La vocalista y Rábade, por su parte, han adaptado la muñeira ‘O paxaro’ para esta velada musical tan galaico cubana.