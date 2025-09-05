Ibiza
Evolucionan favorablemente las dos mujeres británicas atropelladas en Sant Antoni
Fueron víctimas del mismo accidente el pasado 26 de agosto
Ebony Cordingley y Lauren Holme, las dos mujeres británicas que el pasado 26 de agosto fueron atropelladas de madrugada en la carretera que une Ibiza y Sant Antoni, evolucionan favorablemente de sus lesiones y se espera que pronto obtengan el alta médica.
Cordingley y Holmes proceden de la ciudad inglesa de Bradford, tienen 26 y 27 años, respectivamente, y ambas son madres de familia. La primera de ellas sigue ingresada en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y la segunda, en el Hospital Can Misses.
En el caso de Ebony Cordingley, pasó de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a planta al día siguiente del accidente, que se produjo a la altura de Can Guillemó.
Actualmente, evoluciona favorablemente en Unidad de Traumatología. "Ha sido operada de la tibia y recibirá el alta en breve", detallan desde la Policlínica a Diario de Ibiza.
En cuanto a Lauren Holme, continúa con su proceso de reucuperación en planta en Can Misses, según informan desde el Área de Salud.
Colectas de dinero
La hermana de Ebony, Shannon, puso en marcha una campaña de donaciones en la plataforma gofundme.com que, según explicaba, servirán para pagar “los costes de estar a su lado en el extranjero, potenciales gastos médicos y el apoyo a largo plazo que sus tres hijos necesitarán”.
La misma página web tiene una colecta en activo para Holmes organizada por su amiga Tyla Gray. En esta ocasión, el texto asegura que tiene “las dos piernas, un brazo y costillas rotas y lesiones internas”. También menciona que la familia hace “todo lo que puede para apoyarla a ella y a sus dos niños”.
