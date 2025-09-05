El día en el que el hijo de Niki Lauda comprendió quién era su padre: "Tenía cuatro años, vivíamos en Ibiza y no entendía nada"

Por mucho que un padre de familia intente llevar una vida normal con sus hijos, poco podrá hacer si se trata de la leyenda del automovilismo Niki Lauda. Su hijo Lukas recuerda el momento en el que se enteró de lo que representaba para el mundo el triple campeón de Fórmula 1, cuando él tenía cuatro años y vivía en Ibiza: "Estábamos sentados en un bar y la gente quería sus autógrafos. No entendía nada".

Lukas menciona que preguntó muy extrañado a su padre: "¿Por qué vienen todos a ti?". La leyenda de los circuitos le contestó: "Porque soy piloto de Fórmula 1 y bicampeón del mundo [todavía no había conseguido su tercera corona]". Seguramente le costó más tiempo entender todo el significado de estas palabras a juzgar por la relación que tenía con él por aquel entonces: "Era un padre que pasaba mucho tiempo fuera, pero cuando estaba en casa se dedicaba por completo a la familia".

El exitoso piloto de Fórmula 1 tuvo una relación muy cercana con Ibiza, ya que se trasladó a la isla en 1976, cuando buscaba un lugar tranquilo para recuperarse del terrible accidente que le dejó graves quemaduras en la cabeza. Según explicó en una entrevista a Diario de Ibiza, se decidió por las Pitiusas porque su mujer de entonces y madre de Lukas, Marlene Knaus, ya vivía en la isla.