Un crucero amarra en el corazón de la Marina seis años después

A media tarde de ayer quedaba amarrado en los renovados Duques de Alba, el punto de amarre flotante situado en paralelo al viejo muro (cuyas obras se remontan al siglo XIX, ya que se empezó a construir en 1885), el lujoso crucero ‘Seadreams II’, de 104 metros de eslora y con apenas 112 afortunados pasajeros a bordo.

Es la primera vez en seis años que un buque turístico de estas características entra en el espejo de aguas del puerto viejo (el último lo hizo en noviembre de 2019), lejos de los modernos, alejados y fríos muelles de es Botafoc, reservados para los grandes monstruos de hasta trescientos y pico metros capaces de satisfacer las exigencias de miles de turistas (en algunos casos, casi siete mil pasajeros contando a la tripulación, auténticas pequeñas ciudades sobre el mar).

La llegada de este buque de la empresa SeaDream Yacht Club, una línea de cruceros privada con sede en Oslo (Noruega) fundada en 2001 por el empresario Atle Brynestad, ha sido posible gracias a la reforma de los puntos de atraque flotantes que ha llevado a cabo, con un coste aproximado de 2,5 millones de euros, Igy Ibiza Marina, concesionaria del pequeño puerto deportivo para embarcaciones de gran tamaño situado entre el Martillo y el Muro.

Era un compromiso de esta empresa, que tras hacerse cargo de este espacio portuario situado bajo la ciudad amurallada anunció iniciativas para «revitalizar y devolver la actividad» a esta parte de la capital.

Pero el uso del viejo Muro como punto de amarre corresponde a la Autoridad Portuaria (APB), que en el concurso para adjudicar la marina se reservó 50 días al año en un modelo de colaboración público privada, según explicaron ayer desde este organismo, «optimiza la operatividad portuaria y el uso del espacio, además de facilitar una conexión más ágil y cómoda entre los pasajeros de los cruceros de pequeño tamaño y la ciudad».

Los comerciantes de la zona antigua de Vila están de enhorabuena, más allá de detalles técnicos sobre las características del concurso. De hecho, lo único que les interesa es saber cuándo volverán a amarrar cruceros junto al Muro este verano. Como Paquita, responsable de una de las cafeterías históricas de Vara de Rey, a quien este redactor facilita la programación de los cruceros para que pueda reforzar la plantilla en esos días.

Pues bien, además del ‘Seadreams II’, que tiene previsto dejar el puerto a partir de las 16 horas de hoy, este mes de septiembre está prevista la escala en la Marina del ‘World Navigator’ el jueves 18 (mide 200 metros y transporta a 200 pasajeros), y otras seis en el mes de octubre, otra en noviembre y una última en el mes de diciembre, pero las fechas concretas todavía no han trascendido. En cualquier caso, desde la APB matizan que toda la programación es susceptible de registrar cambios.

«Es un paso más para recuperar el comercio y el ambiente cosmopolita del barrio de la Marina». Juanvi Roselló, delegado en las Pitiusas de Igy Ibiza Marina, considera que la recuperación de los Duques de Alba, que también explotarán como amarres para grandes yates, es una «noticia muy buena y esperada» para la Marina.

Quitando episodios «puntuales» como el caso de un yate que se convirtió en discoteca durante unas horas esta misma semana, Roselló destaca que la actividad en estos muelles «se va notando poco a poco» en el barrio. «Va mejorando, ya no hay tantos botellones y la policía acude muy a menudo».

Sea como fuere, con la llegada del ‘Seadreams II’ la Marina recupera los cruceros. Ahora toca estar muy pendiente del calendario que facilite la APB.