El álbum
Los cruceristas más guarros de Ibiza
El paseo de Platja d’en Bossa amaneció ayer con varias bolsas llenas de basura tiradas en mitad de la zona peatonal. Bolsas de papel de uno de los grandes cruceros que atracó en Ibiza y de la que salían latas, envases de bocadillos y de embutidos, botellines de bebidas, servilletas...
