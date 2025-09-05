Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Los cruceristas más guarros de Ibiza

Los cruceristas más guarros de Ibiza | M. T. MOLINA

Los cruceristas más guarros de Ibiza | M. T. MOLINA

Redacción Ibiza

El paseo de Platja d’en Bossa amaneció ayer con varias bolsas llenas de basura tiradas en mitad de la zona peatonal. Bolsas de papel de uno de los grandes cruceros que atracó en Ibiza y de la que salían latas, envases de bocadillos y de embutidos, botellines de bebidas, servilletas...

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents