Los colegios de Formentera, sin casi vacantes de profesor

Los colegios de Formentera están satisfechos con sus plantillas de docentes para el nuevo curso escolar. Los centros educativos de la isla coinciden en que «la situación es mejor en comparación con la vivida el año pasado». A pesar de que solo quedan cinco días para el inicio de las clases, la mayoría cuenta ya con prácticamente todas las plazas cubiertas.

«Solo nos falta una plaza fija». El colegio El Pilar de la Mola, un centro pequeño, asegura tener casi cubiertas sus necesidades de plantilla. Además, se muestra optimista con «tener a los seis profesores al comienzo del curso». Conseguir docentes no parece ser un problema para este colegio. Lo que sí les inquieta es el estado del centro: «Tenemos dos aulas modulares. Nos han informado de que las retirarán para construir un edificio. El Consell de Formentera nos ha dicho que el proyecto ya ha pasado a manos de un arquitecto, pero aún no han empezado las obras y creo que no es un proyecto a corto plazo. Aún falta».

«Falta una plaza»

A diferencia de lo que pasa en El Pilar, el colegio Sant Ferran, con mayor capacidad, tampoco se muestra preocupado por la confección del nuevo equipo docente: «De 33 profesores solo nos falta una plaza con contrato a media jornada. Este año la adjudicación de plazas ha ido muy bien y, en principio, encontraremos a alguien que ocupe esa vacante antes del 10 de septiembre».

El colegio Sant Ferran, inaugurado en octubre de 2021, no tiene reformas previstas: «Es un colegio muy nuevo y el estado de las infraestructuras es muy bueno ahora mismo. No habrá obras a corto plazo». El problema de las aulas masificadas es motivo recurrente de queja en Ibiza, pero en Sant Ferran «no» están preocupados por esta circunstancia.

Sin aulas masificadas en el Mestre Lluís Andreu

Tampoco hay aulas masificadas en el colegio Mestre Lluís Andreu: «No tenemos las clases con exceso de alumnos. De hecho, este año, al no disponer del espacio óptimo para un curso, la matriculación ha bajado mucho. Al no poder desdoblar los grupos, hay familias que no han podido inscribir a sus hijos en nuestro centro».

En el Mestre Lluís Andreu solo «hay una vacante de maestro para sustituir a un compañero que se dio de baja hace poco». En cuanto al estado de sus infraestructuras, empezarán el curso con obras menores: «Es una pequeña obra para una rampa de acceso que seguramente durará poco. Es una situación que no nos preocupa demasiado». Este diario trató ayer en numerosas ocasiones de ponerse en contacto con la dirección del instituto Marc Ferrer, pero no atendieron a las llamadas.