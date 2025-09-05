Casa Paola sigue celebrando fiestas tras detectarse más construcciones ilegales

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, reconoce que en Casa Paola, en la zona de es Cubells y propiedad de Francisca Sánchez, la empresaria dueña también de Casa Lola, se siguen celebrando fiestas ilegales. El Ayuntamiento tiene constancia de al menos tres fiestas este verano en este complejo turístico. Sobre esta villa, reconvertida sin licencia en un complejo turístico, el Ayuntamiento está tramitando un nuevo expediente de infracción urbanística.

Obras de demolición de parte de Casa Paola, en una imagen de archivo. | D. I.

El alcalde recordó este jueves en el pleno que, cuando los técnicos acudieron a la casa para verificar el cumplimiento de la orden de derribo (por el primer expediente de infracción, que ya está cerrado), constataron que se habían hecho nuevas obras también sin licencia. Este segundo expediente sancionador sigue su curso, según el alcalde, quien, al ser preguntado por este diario tras el pleno sobre el alcance de las nuevas edificaciones, dijo lo siguiente: «Se ha construido tanto como lo que se derribó».

Sobre cuándo se puede finalizar el nuevo expediente, el alcalde recuerda que la tramitación del primero se prolongó durante «casi tres años». «[La propiedad] juega muy bien con los tiempos y sabe perfectamente cómo actuar...», resaltó.

También explicó el alcalde que la Policía Local se ha personado en Casa Paola al tener constancia de la celebración de estas fiestas ilegales y «ha levantado acta». Asimismo, vecinos de la zona también han denunciado que un helicóptero ha aterrizado en las inmediaciones de la casa durante el transcurso de alguno de estos eventos.

De hecho, circulaba un vídeo sobre ello, pero, según el alcalde, al no estar geolocalizado, no se puede concretar en qué lugar el helicóptero toma tierra. «Tenemos un vídeo que se ve de lejos, sin una ubicación geográfica ni nada que nos permita identificar» la zona, dijo.

En todo caso, tal como explicó el alcalde en respuesta a una pregunta de la portavoz socialista, Pilar Ribas, el Ayuntamiento solicitará información a AENA para que verifique «si tiene constancia de este vuelo, si cuenta con la correspondiente autorización y actúe».

Por su parte, también en respuesta a una pregunta del concejal socialista Vicent Roselló sobre las molestias que ocasionan a los vecinos de Can Burgos las fiestas ilegales que se siguen organizando en una villa, con licencia de vivienda vacacional, el alcalde dijo que también tenía conocimiento de ello y que, «como no puede ser de otra manera, se actúa».

De todos modos, Roig destacó que «ni la amenaza» de la retirada de la licencia vacacional por parte del Consell, que aún no se ha consumado, «sirve para que la propiedad adopte medidas». «No sé si al final habrá que pedir el derribo de estas viviendas. Es impotencia lo que siente uno al no poder actuar plenamente», agregó.

Problema de ruidos

Por otra parte, el alcalde echó en cara al grupo socialista que fue durante su período de gobierno, en «los años 2007, 2009, 2011 y 2015», cuando se autorizaron «los grandes establecimientos de ocio» del municipio. «Tienen la firma de un alcalde socialista, que era Agustinet [Joan Marí Ribas]». «Si no quieren ruido, no han de generarlo». Con estas palabras, Vicent Roig respondió, entre otras cosas, a una moción de control sobre el exceso de ruido en el municipio.

El alcalde reconoció que «el ruido o la música ha sido un problema en este municipio y sigue siéndolo». Tal como publicó hace unos días este diario, Roig reiteró las cifras de denuncias telefónicas recibidas este verano, que suman 683 (hasta final de agosto), muy por debajo de las 1.889 registradas en 2021. De ellas, 151 procedían de casas particulares, 162 de alquileres turísticos legales y 159 de ilegales. En este último caso, señala que 50 de ellas eran de la misma villa. «Esta cifra es muy aceptable. Vamos por el buen camino».

Dicho esto, el alcalde reiteró que en ningún caso pretende «flexibilizar» la ordenanza, porque de lo contrario no se habrían realizado 38 precintos de equipos musicales este verano, aunque defendió la necesidad de «darle seguridad jurídica», en especial a los técnicos y policías locales que llevan a cabo inspecciones. El alcalde puntualizó que no había dicho que aprobaría una nueva ordenanza. «Veremos si se modifica. Primero hay que hacer un mapa de ruidos».