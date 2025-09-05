Quejas en la zona de lujo de Ibiza por el humo de los cruceros y los barcos de línea: "Es asqueroso"

Vecinos y trabajadores de las zonas de es Botafoc, s'Illa Plana, Talamanca y el paseo marítimo de Ibiza, en las avenidas de Juan Carlos I y 8 de Agosto, sufren "casi a diario" un calvario provocado por el humo que sale de las chimeneas de los cruceros y los grandes buques de transporte de pasajeros, vehículos y mercancías con Mallorca y el resto de destinos de la Península.

Como ejemplo, el pasado miércoles, cuando coincidieron en los muelles de la zona portuaria de es Botafoc dos grandes cruceros, el 'MSC Grandiosa' y el 'Costa Toscana', y un barco de línea regular, el 'Ciudad de Granada'. No obstante, trabajadores de la zona explican que los cruceros de la empresa Virgin que suelen hacer escala en Ibiza son los que más humos emiten a la atmósfera. "Es asqueroso", aseguran.

Como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta información, desde las chimeneas de uno de los cruceros, el 'MSC Grandiosa', situado en el punto de amarre más cercano al dique de es Botafoc, y del 'Ciudad de Granada', salen grandes columnas de humo, tanto de color negro como de color blanco que, según de dónde venga el viento, caen sobre la zona urbana de la ciudad.

Los afectados explican que el olor es muy desagradable y que además no saben qué están inhalando, si este humo puede ser perjudicial para su salud.

Imagen de la columna de humo procedente de uno de los cruceros, este miércoles en el puerto de Ibiza. / Diario de Ibiza

En este sentido, desde la Autoridad Portuaria, puesta al corriente de esta situación, explicó a Diario de Ibiza que disponen de "sensores en todos los puertos que miden la calidad del aire". El resultado de estos análisis, apuntan, se pueden cotejar en su página web (www.portsdebalears.com/ca/qualitat-de-laire).

"En total, se han instalado en los puertos de Palma, Alcudia, Maó, Ibiza y la Savina 250 sensores que reportan datos cada diez minutos. La calificación de la calidad del aire se ha establecido con el mismo criterio que el Govern balear ha fijado para las estaciones de referencia en la comunidad autónoma", añade la APB en su web.

Esta mañana de viernes, estos indicadores señalan que, en los últimos siete días, la calidad del aire en el puerto de Ibiza es "buena" en todos los contaminantes analizados menos en uno. Así, en el apartado correspondiente al 03, el ozono, que en ciudades se considera contaminante y perjudicial para las personas y la vegetación, se señala que la calidad es "razonablemente buena".

Curiosamente, en Formentera la cosa no pinta tan bien. Este observatorio del estado del aire indica que en la zona portuaria de la Savina, donde es competente la Autoridad Portuaria, el nivel de dióxido de nitrógeno (NO2) es "desfavorable", mientras que el de ozono es "razonablemente bueno". En cuanto al dióxido de azufre, apunta un preocupante "fuera de rango"...