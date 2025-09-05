Arde un coche que se usaba para pernoctar en un 'parking' disuasorio de Ibiza
El turismo estaba aparcado entre dos coches que se han visto parcialmente afectados por el fuego
Ibiza
Un coche ha ardido por completo a las 1.30 horas de la madrugada este viernes en uno de los aparcamientos disuasorios de Ibiza, concretamente en que se encuentra al lado de Diario de Ibiza, entre la calle Aubarca y des Putxet, Es Pou Sant 2.
El turismo, un utilitario blanco pequeño, se encontraba aparcado entre otros dos coches, que se han visto parcialmente afectados por el fuego. El vehículo tenía indicios de que se usaba para pernoctar, señala el Ayuntamiento de Ibiza, pero afortunadamente, no había nadie dentro del mismo.
Hasta el lugar se desplazaron Policía Local y Bomberos.
