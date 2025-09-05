La última
Álex Conde y Anja Gottberg brillan en el Eivissa Jazz
El Eivissa Jazz volvió anoche al insuperable escenario del baluard de Santa Llúcia con dos grandes actuaciones. Abrió boca Álex Conde Trío, que conquistó al público fusionando flamenco, bebop y latin jazz, antes de dar paso a la contrabajista sueca Anja Gottberg, ganadora del Festival de Getxo 2023, quien desplegó un concierto de gran libertad y expresividad junto a su cuarteto internacional. La velada dejó momentos de complicidad y virtuosismo, con ovaciones al pianista valenciano por su energía flamenca y a la joven sueca por su propuesta intimista y cosmopolita. Hoy, también en el baluarte, el trío de Jacky Terrasson –leyenda del jazz europeo y pianista de cabecera de, entre otros, Charles Aznavour– compartirá cartel con el gran clásico del festival: la Ibiza Jazz Experience.
- Nervios en el sector del chárter de Ibiza y Formentera con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà ingresa en prisión
- Ocio de Ibiza: «Los precios elevados son necesarios, la isla no da para más»
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- Nueva redada contra la red que almacenaba grandes cantidades de droga en Ibiza