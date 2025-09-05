Álex Conde y Anja Gottberg brillan en el Eivissa Jazz

El Eivissa Jazz volvió anoche al insuperable escenario del baluard de Santa Llúcia con dos grandes actuaciones. Abrió boca Álex Conde Trío, que conquistó al público fusionando flamenco, bebop y latin jazz, antes de dar paso a la contrabajista sueca Anja Gottberg, ganadora del Festival de Getxo 2023, quien desplegó un concierto de gran libertad y expresividad junto a su cuarteto internacional. La velada dejó momentos de complicidad y virtuosismo, con ovaciones al pianista valenciano por su energía flamenca y a la joven sueca por su propuesta intimista y cosmopolita. Hoy, también en el baluarte, el trío de Jacky Terrasson –leyenda del jazz europeo y pianista de cabecera de, entre otros, Charles Aznavour– compartirá cartel con el gran clásico del festival: la Ibiza Jazz Experience.

Álex Conde y Anja Gottberg brillan en el Ibiza Jazz