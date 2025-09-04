Vivenda en Ibiza: Luz verde para las VPL en sa Bodega y Platja d’en Bossa

El pleno de Vila aprobó ayer de manera definitiva que dos terrenos municipales puedan librarse de su condición de dominio público para que así puedan acoger dos promociones de vivienda precio limitado (VPL). Se trata del solar que ocupa la Escuela de Adultos, en el antiguo colegio de Sa Bodega, y de una parcela en la calle Sant Francesc de ses Salines, en Platja d’en Bossa.

Tras este trámite, el concejal de Urbanismo, Juan Flores, confía en que el próximo pleno municipal ya pueda ratificar la cesión de estos suelos al Institut Balear de la Vivienda (Ibavi), dependiente del Govern balear. En ambos casos, se recurrirá a la fórmula conocida como build to rent (construir para alquilar), con el que una empresa se encarga de construir los bloques de pisos y gestionar los alquileres durante un periodo de concesión.

En el caso de sa Bodega, se prevé que la promoción cuente con un máximo de 157 viviendas, mientras que en Platja d’en Bossa se prevén otras 144.

Por otra parte, el pleno también aprobó un convenio de colaboración con la conselleria de Educación del Govern para que el Ayuntamiento se haga cargo de las obras de mantenimiento de los centros de Primaria del municipio. A través de este acuerdo, el Consistorio recibirá una inyección económica de 4,5 millones para el trienio 2026-2028, destinados a obras de reforma, mejora y ampliación de los colegios.

