Secundaria y Bachillerato
Vuelta al cole en Ibiza: Vacantes y comisiones de servicios en los institutos
La dificultad para encontrar vivienda en la isla provoca que, en el último momento, haya docentes que se echen atrás
Tener la plantilla cubierta tampoco garantiza, a priori, completarla efectivamente, ya que la dificultad para encontrar vivienda en la isla provoca que, en el último momento, haya docentes que se echen atrás y se busquen trabajo en otro lugar, a ser posible, más cerca de su casa (que suele ser o Mallorca o la Península).
Es el caso que le ha sucedido al instituto Xarc, ya que una profesora de Matemáticas, que llegaba a la isla procedente de Sevilla, ha informado de que no ha logrado encontrar una vivienda asequible y digna y que no podrá ocupar esta plaza.
También está el caso de aquellos funcionarios, ya con plaza, que se acogen a lo que se conoce como comisión de servicios, es decir, se adscriben temporalmente a un puesto de trabajo distinto al suyo para atender necesidades urgentes.
Así, según explica un portavoz del equipo directivo del instituto Isidor Macabich, de las cinco plazas que tienen de profesor de Catalán, cuatro están ocupadas por funcionarios mallorquines que no se han incorporado nunca a este instituto porque permanecen en Mallorca en comisión de servicios.
El Quartó de Portmany tiene el mismo problema, en este caso se trata de dos profesores de Matemáticas que también han pedido la comisión de servicios en Mallorca.
