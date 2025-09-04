[UNVRS] pone el broche de oro a su primera temporada con una fiesta de clausura de altura en Ibiza

Ibiza se prepara para despedir la primera temporada de [UNVRS] el domingo 12 de octubre, cuando el club situado en Sant Rafel celebre su fiesta de clausura. La discoteca anuncia en un comunicado que se tratará de un evento histórico que reunirá a un elenco de artistas de primer nivel.

El conjunto de artistas que actuarán está concebido como una auténtica declaración de intenciones. Así, contará con la explosiva energía del dúo neerlandés ANOTR, que vuelve tras dos actuaciones memorables este verano, y con un set especial de Anyma, quien pondrá el broche a su residencia QUANTUM.

Tres nombres icónicos debutarán en esta ocasión: Black Coffee, con su inconfundible viaje afropolita; Peggy Gou, una de las artistas más magnéticas del panorama actual; y Rampa, referente del sonido Keinemusik y de la cultura club contemporánea.

La programación quedará completada con Salomé Le Chat, que regresa tras el espectáculo de apertura para cerrar el círculo con su característico sonido. También acudirá el brasileño Vintage Culture, encargado de aportar la emoción de sus raíces en un set que promete ser inolvidable.

Además del cartel de músicos, [UNVRS] prepara una transformación total de su Main Room, que por última vez se convertirá en un espectáculo inmersivo de nueva generación. Con una producción diseñada a medida y tecnología de vanguardia, la sala ofrecerá una experiencia futurista de luz y sonido, reforzando la identidad del club como referente en innovación escénica.

Con esta primera fiesta de clausura de su historia, [UNVRS] busca consolidar su posición en el mapa internacional de la electrónica y regalar a los clubbers de todo el mundo una de las noches más esperadas del año en Ibiza.