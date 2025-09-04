Suscríbete a Diario de Ibiza durante seis meses por solo 12 euros

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Redacción Digital

Ibiza

Diario de Ibiza te brinda la oportunidad de disfrutar de todos los contenidos de la edición web durante seis meses por solo 12 euros. Desde hoy y hasta el próximo 9 de septiembre, consigue tu suscripción o también puedes suscribirte a la copia digital de la edición impresa digital durante medio año por 60 euros.

La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Ibiza

Nuestro servicio DI+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.

Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.

¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?

  • Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo. 
  • Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
  • Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
  • Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Ibiza. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más. 
  • Juegos y pasatiempos online, entre ellos el Wordle para entrenar tu mente cada mañana.
  • ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.

