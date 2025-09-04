Sant Josep reconoce que se siguen organizando fiestas en Casa Paola, expedientada por obras ilegales

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, reconoce que en Casa Paola, en la zona de es Cubells y propiedad de Francisca Sánchez, la misma de Casa Lola, se siguen celebrando fiestas ilegales. El Ayuntamiento tiene constancia de al menos tres fiestas en este complejo turístico. Sobre esta villa, reconvertida sin licencia en una especie de complejo turístico, se está tramitando un nuevo expediente de infracción urbanística.

El alcalde ha recordado esta mañana en el pleno que, cerrado el primer expediente, cuando los técnicos acudieron a la casa para verificar el cumplimiento de la orden de derribo, constataron que se habían hecho nuevas obras también sin licencia. Este segundo expediente sigue su curso, según el alcalde. "Se ha construido tanto como lo que se derribó", ha explicado Roig a este diario tras la finalización del pleno.

Se ha construído tanto en Casa Paola como lo que se derribó Vicent Roig — Alcalde de Sant Josep

El alcalde señala que se estuvo «casi tres años» con la tramitación del primer expediente de infracción urbanística. "[La propiedad] juega muy bien con los tiempos y sabe perfectamente cómo actuar...", ha resaltado Roig.

También ha explicado que la Policía Local se ha personado en Casa Paola al tener constancia de la celebración de estas fiestas ilegales y "ha levantado acta".

El alcalde, Vicent Roig, sentado, tras el pleno, muestra su teléfono a la primera teinete de alcalde, Neus Bonet. / D. I.

Vecinos de la zona también han denunciado que un helicóptero ha aterrizado en las inmediaciones de la casa durante el transcurso de alguno de estos eventos. De hecho, circulaba un vídeo sobre ello por las redes, pero, según el alcalde, al no estar geolocalizado, no se puede concretar en qué lugar el helicóptero toma tierra. "Tenemos un vídeo que se ve de lejos, sin una ubicación geográfica ni nada que nos permite identificarla", apunta Roig.

En todo caso, tal como ha explicado el alcalde en el pleno, en respuesta a una pregunta de la portavoz socialista, Pilar Ribas, el Ayuntamiento solicitará información a AENA para que verifique "si tiene constancia de este vuelo, si cuenta con la correspondiente autorización y actúe".

Fiestas en una villa en Can Burgos

Por su parte, también en respuesta a una pregunta del concejal socialista Vicent Roselló sobre las molestias que ocasiona a los vecinos de Can Burgos las fiestas ilegales que se siguen organizando en una villa, con licencia de vivienda vacacional, el alcalde ha dicho que tiene conocimiento de ello y que, "como no puede ser de otra manera, se actúa".

De todos modos, Roig ha dicho que "ni la amenaza" de la retirada de la licencia vacacional por parte del Consell, que aún no se ha consumado, "sirve para que la propiedad adopte medidas". "No sé si al final habrá que pedir el derribo de estas viviendas. Es impotencia lo que siente uno al no poder actuar plenamente", ha agregado el alcalde.