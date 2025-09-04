Sant Antoni se plantea adelantar la construcción de pisos sociales sin esperar al nuevo PGOU

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, se plantea adelantar la construcción de las viviendas de protección oficial o a precio limitado previstas en la zona de sa Serra en el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a través de la ley recientemente aprobada en el Parlament que permite edificar en suelo rústico (áreas de transición). En todo caso, Serra se limita por ahora a decir que «se está estudiando» la posibilidad de acogerse a dicha ley y, con ello, ejecutar sin esperar a la tramitación del nuevo PGOU, lo cual llevaría años, las viviendas a precio asequible proyectadas en sa Serra.

Los ayuntamientos tienen de plazo un año para aprobar en el pleno la aplicación de la nueva normativa, en concreto el desarrollo de los llamados proyectos residenciales estratégicos. Para ello, Sant Antoni deberá, además, aprobar una modificación puntual del planeamiento urbanístico en vigor (el PGOU de 1987) para clasificar el suelo apto (área de transición) para estos proyectos como urbanizable y fijar los parámetros que deben cumplir dichas promociones. «Se nos ha solapado la aprobación del avance del PGOU con la aprobación de esta ley. Tenemos la posibilidad de adelantarlo, pero aún no lo hemos decidido», indica el alcalde.

El avance del nuevo PGOU contempla un Suelo Urbanizable Directamente Ordenado (SUDO) en la zona de sa Serra (el SUDO-11-SA) que actualmente es suelo rústico (área de transición). Se trata del triángulo situado entre la avenida de ses Païsses y la calle Picasso y, según la memoria del avance del PGOU, la reclasificación de este ámbito obedece a la finalidad de «completar una zona de suelo vacante rodeada de edificaciones residenciales y, además, obtener terreno para construir equipamientos públicos actualmente inexistentes». También se pretende habilitar un espacio público lineal y una zona de aparcamiento público.

Todas las viviendas que se podrán construir en este SUDO serán obligatoriamente de protección oficial o precio limitado, que es un 30% más cara que la primera. Con una superficie de 14.659 metros cuadrados, en este nuevo urbanizable se podrán edificar un máximo de 244 viviendas, todas ellas, como se apuntaba, de protección oficial. También se ha previsto, en la misma zona (entre la carretera a Sant Josep y la calle de sa Cadernera, colindante con el IES Sa Serra), una unidad de actuación (suelo urbano) en la que, en una parte, sólo se podrá edificar vivienda de protección oficial.

En el resto de suelos urbanos residenciales los promotores tienen la obligación de destinar un 30% a la construcción de vivienda con algún régimen de protección pública. El Ayuntamiento calcula que con el desarrollo previsto en el nuevo PGOU se construirán un millar de viviendas de protección oficial o precio limitado en todo el municipio. Se trata del 5% de la capacidad de desarrollo previsto: casi 20.000 viviendas, 17.342 en suelo urbano y 1.961 en urbanizable (los SUDO).

Distribución de las VPO

La memoria del avance del PGOU especifica la distribución de las futuras viviendas asequibles de la siguiente manera: 804 en el núcleo urbano de Sant Antoni (467 en suelo urbano y 337 en urbanizable), 124 en ses Païsses (92 en urbano), 55 en Sant Rafel (16 en urbano) y 19 en Can Guillemó, todas ellas en suelo urbanizable.

De todos modos, si el Ayuntamiento aprueba la aplicación en su municipio de la ley que regula los proyectos residenciales estratégicos en área de transición, se podría aumentar más el número de viviendas protegidas. Hay que tener en cuenta que las áreas de transición que se reclasifiquen con esta finalidad deberán destinarse exclusivamente a construir vivienda de protección oficial o de precio limitado. Por ello, si decide aplicar esta ley, en la modificación puntual posterior del planeamiento en vigor, el Consistorio podría delimitar más zonas SUDO en el nuevo PGOU para la ejecución de proyectos residenciales estratégicos. En el avance del nuevo planeamiento, como se ha apuntado, el Ayuntamiento sólo prevé el SUDO-11-SA de la zona de sa Serra para desarrollo exclusivo de vivienda asequible.

La memoria del avance del nuevo PGOU señala que ahora mismo el Ayuntamiento no dispone de ninguna parcela de uso residencial para destinarla a vivienda protegida y que estas se obtendrán a partir de su desarrollo, aunque puede adelantarlo con la nueva ley que permite edificar en suelo rústico.