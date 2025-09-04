Primera jornada de Joves al Carrer este viernes en Santa Eulària

La primera jornada de la sexta edición de Joves al Carrer tendrá lugar este viernes 5 de septiembre de 18.30 a 21.30 horas, en el Passeig Solidari de Santa Eulària, donde los jóvenes de entre 11 a 18 años podrán disfrutar de gran variedad de actividades gratuitas, como el juego de básquet de 3x3 y un concurso de tiros y caos, según informa en una nota el Ayuntamientos de Santa Eulària en un comunicado. Las inscripciones para participar se harán el mismo día, y como premio, las personas ganadoras de cada concurso recibirán vales intercambiables de 50 euros en compras.

Los jóvenes también podrán disfrutar de una divertida batalla de baile, juegos de realidad virtual y de una de las grandes novedades de esta edición: un simulador de F1. Durante este día, también tendrá lugar un espectáculo de circo y actividades grupales como play system, un juego por equipos con pulsadores de luz. Por otro lado, con stronger jump, los jóvenes podrán divertirse con botas saltarinas, y en la pista americana se enfrentarán a un gran hinchable con obstáculos.

Los talleres que se llevarán a cabo ofrecen diversas formas de desarrollar la creatividad de los jóvenes, a través de la elaboración de cremas y pulseras con cristales naturales. Por otro lado, en el taller de plantart, se podrán pintar macetas de terracota, dando rienda suelta a la imaginación.

Zona infantil

El programa contará con actividades fijas que se llevarán a cabo en cada una de las jornadas, como el taller de estampación textil, donde se podrá personalizar una riñonera, gorro o camiseta. También se contará con la música del DJ Magno, y una zona para hacer peinados con abalorios en las trenzas y tatuajes temporales a elegir. Además, en las cinco jornadas de Joves al Carrer, se establecerá una zona de food trucks abierta a todo el público y una zona infantil con talleres, hinchables y maquillaje artístico para niños de tres a once años.

El programa de ocio juvenil Joves al Carrer es una propuesta del departamento de Juventut del Ayuntamiento de Santa Eulària, con la colaboración del Consell. Estas actividades gratuitas recorrerán las cinco parroquias del municipio cada fin de semana hasta el sábado 4 de octubre.