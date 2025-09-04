PP y Vox se enfrentan por el nivel de catalán que se exige a funcionarios

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, del PP, que gobierna en minoría, se enfrentó este jueves en el pleno con Vox por la exigencia del nivel de catalán en diversos puestos de trabajo del Ayuntamiento. El equipo de gobierno aprobó, con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos, la abstención de Ara Ibiza y el voto en contra de Vox, una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Sant Josep en la que, entre otras cosas, se aumenta la exigencia del catalán en determinadas funciones.

En concreto, los puestos de director de biblioteca y archivo municipal, al igual que el de técnico auxiliar de biblioteca, pasan del conocimiento actual de catalán exigido, que es el B2, al C1; y el de recepcionista de instalaciones deportivas, que es equivalente al de un auxiliar, del B1 al B2.

La portavoz de Vox, Araceli Colomar, justificó su voto en contra a la (RPT) solo por los cambios en las exigencias lingüísticas. «Rechazamos frontalmente la imposición de un filtro lingüístico ideológico. No hay una justificación práctica. No mejora el servicio ni garantiza la mejor profesionalidad sino la exclusión de candidatos válidos que no cumplan esta condición», lanzó.

La representante de la ultraderecha insistió en que no se trata de «una medida de calidad» sino de «penalización lingüística» que «cierra puertas a jóvenes y reduce las posibilidades de empleo de los vecinos». «Hay dos lenguas oficiales y el español no puede ser tratada como lengua de segunda. No queremos que este Aayuntamiento se rija por carnés lingüísticos».

El DNI del alcalde

El alcalde inició su replica de la siguiente manera: «Quizá sea conflictivo lo que voy a decir, pero me siento tan español hablando catalán como español. Soy el mismo, con el mismo DNI, que me da la nacionalidad». Dicho esto, Roig argumentó que el aumento del nivel de catalán para los puestos apuntados no obedece a una razón de «cribaje», sino a «una justificación técnica y jurídica». «Cumplimos con el Estatut d’Autonomia y la norma vigente. Un lugar de trabajo tan sumamente sensible como el de la biblioteca y el archivo han de tener un conocimiento pleno de las dos lenguas oficiales. Mientras no se cambie la norma, esta es la que nos rige, y se ha de cumplir la ley. Y además se ha de garantizar que una persona que nunca ha dicho una palabra en castellano pueda ser atendida en un espacio público, como un polideportivo, una biblioteca o el mostrador del Ayuntamiento. Me sabe mal decir según qué cosas, pero esta es la realidad», resaltó Roig.

Descontenta con la reacción del alcalde, Colomar recalcó que su grupo «no puede reconocer el catalán» y le recordó que PP y Vox tienen «un acuerdo de gobernabilidad [en la Comunitat Autònoma] para garantizar que el catalán no penalice en el acceso a la bolsa pública de empleo analizando cada categoría y puesto».

La concejala de Vox acusó al «bipartidismo», o sea a PP y PSOE, de haber aprobado «la cooficialidad» del castellano y el catalán en Balears. «Sólo Vox ha puesto remedio a esta imposición», reiteró. A continuación, el alcalde advirtió a Colomar de que el acuerdo de gobernabilidad no afecta a Sant Josep. «Tendría que hablar con quien tenga que hablar», se limitó a apuntar.

Otros cambios de titulación

La modificación de la RPT también implica que a partir de ahora, para ocupar una plaza municipal de arquitecto o técnico de obras, no sólo se exigirá el grado de arquitectura o ingeniería sino también el máster o titulación que habilite para ejercer la profesión.

Asimismo, el concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, criticó que en la nueva RPT «hay pocos trabajadores de base y muchos liderazgos a repartir».

Precisamente, la edil de Unidas Podemos, Mónica Fernández, coincidió con Prats en esta crítica al tiempo que lamentó que se supriman dos plazas de celadores de obras y medio ambiente para que haya tres supervisores.

Sin embargo, el alcalde explicó que no se trata de una reducción sino de un incremento porque los supervisores harán el mismo trabajo que los celadores pero sin la limitación horaria actual, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. «Los infractores no dejan de infringir las normas a las 15 horas», justificó Roig.

Baja casi un 60% la presión sobre es Vedrà

La presión turística sobre el mirador de es Vedrà se ha reducido en casi un 60%, según dijo en el pleno el alcalde, Vicent Roig. «Nos felicitamos por ello. Es muy bueno sobre todo para los vecinos que lo sufren», agregó. Dicho esto, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre el traslado del problema de la falta de aparcamiento a Cala Vedella, el alcalde respondió: «La pillería de la gente provoca que las cosas cambien. La Administración intenta actuar cuando se captan estos movimientos». En concreto, Roig reconoció que hay un problema de vehículos que aparcan en la carretera en Cala Vedella. «Seguimos actuando con la Policía Local y, cuando puede, con la Guardia Civil. Se hace lo que se puede. Se están estudiando medidas de contención, pero hay que garantizar la seguridad viaria. No es fácil», resaltó.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde, Vicent Torres, admitió que el Ayuntamiento sigue sin cumplir lo previsto en el convenio con Abaqua para la mejora de la depuración en las plantas de Sant Josep, Can Bossa y Cala Tarida. Tal y como advirtió el socialista Josep Guasch, dicho convenio, suscrito en 2021, incluye la obligación de modificar el reglamento que regula el servicio de saneamiento municipal y, sobre todo, la aprobación de un plan de infraestructuras para corregir las deficiencias del servicio. Guasch lamentó que el gobierno del PP haya «perdido dos años sin ninguna mejora ni progreso». «Muchas palabras y poco trabajo», criticó. En su réplica, Torres puntualizó al edil socialista que no se han perdido dos años, sino «seis» porque hay que sumar también al retraso los cuatro años del anterior mandato progresista.

Por ahora, Torres dijo que la modificación del reglamento ya está en camino. En cambio, la redacción y aprobación del plan de infraestructuras está supeditado, primero, a un plan director, que según reconoció Torres, está «encasquillado». «Intentaremos no pasar el carro por delante del asno aunque tardemos algo más», dijo. El pleno aprobó la renovación del convenio por unanimidad.