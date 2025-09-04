Pillados en Ibiza con cinco tipos de drogas diferentes para traficar

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras ser interceptados en un control preventivo con cinco tipos de drogas diferentes. En el registro, los agentes se incautaron de varias sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, éxtasis, LSD, hachís y marihuana, según informa el cuerpo armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes alrededor de las 00.15 horas, durante un dispositivo de vigilancia desplegado en la calle Felipe II. La intervención se enmarca en la Operación Verano y forma parte del Plan Turismo Seguro, que refuerza la seguridad en las zonas de mayor afluencia turística durante la temporada estival.

En el control participaron efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Palma, desplazados a la isla para reforzar la plantilla local. Durante la patrulla, los agentes observaron a dos hombres que, al percatarse de su presencia, adoptaron una actitud nerviosa y esquiva.

Tras identificarlos, se procedió a un cacheo superficial que permitió descubrir varios envoltorios con sustancias que, por su preparación y distribución, apuntaban a un destino de tráfico. Los dos individuos fueron arrestados y trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional en Ibiza, donde se instruyeron las diligencias pertinentes. Posteriormente, ambos quedaron a disposición judicial.