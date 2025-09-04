El periodista musical José Miguel López: «De joven quería ser reportero de guerra»

¿Cómo se puede superar «una jubilación forzada»? En el caso del reconocido periodista musical José Miguel López (Haro, La Rioja, 1953), la solución la tuvo clara: cuando en junio de 2021, contra su voluntad, no le quedó más remedio que decir adiós a sus 34 años como director del programa ‘Discópolis’, en Radio 3 (RNE), decidió endulzar el mal trago escribiendo sus memorias. «Tengo mucha experiencia y necesitaba contarla», explica. Parte de «las 700 páginas» que redactó se han convertido en un libro que presentará este viernes, 5 de septiembre, a las 19 horas en la librería Sa Cultural, en Vila, aprovechando su estancia en la isla para ejercer como maestro de ceremonias del festival EivissaJazz. El acto lo conducirá la periodista Laura Tur.

La obra, lanzada por Mandala Ediciones esta primavera, se titula ‘Antes de Discópolis + Nueva Música’. «Complementa» otro trabajo, ‘Discópolis trip’, pendiente de publicar con la Editorial Milenio, en el que recuerda, entre otras cosas, sus experiencias en el programa radiofónico que le dio popularidad y reconocimiento.

Como él mismo apunta, lo que pretendía con la publicación de la que hablará mañana en la librería ibicenca, era, fundamentalmente, mostrar «el camino» que le condujo hasta Discópolis.

Vocación temprana

Desde niño, López tenía muy claro que «quería ser periodista». Con ese propósito, a los diez años empezó a publicar «unas gacetillas» en las que contaba todo lo que pasaba en su colegio. Esa etapa aparece recogida en una de las cuatro partes de ‘Antes de Discópolis + Nueva Música’, que cuenta con «un prólogo precioso» de su compañero de profesión y amigo Martín Llade y un epílogo de Javier García-Pelayo, descubridor y mánager de un gran número de bandas.

A pesar de que su pasión por la música es «innata» y de que siendo un adolescente ya apuntaba maneras al lanzar «un periodiquillo manuscrito» bautizado como Mundo musical, por entonces, asegura, no se le pasaba por la cabeza ni por asomo que acabaría trabajando en la radio y especializándose en el tema que más le gusta. De hecho, con lo que soñaba en aquella época era con convertirse algún día en «reportero de guerra». Mientras, empezó a hacer sus pinitos en la crítica musical. La primera que hizo sobre jazz está incluida en una de las gacetillas que escribía de quinceañero y su lectura, confiesa, le provoca «risa» porque en aquellos tiempos «no tenía ni idea» de esta materia.

En el libro también se recogen algunas de las cartas que en aquel periodo intercambió, por ejemplo, «con Joaquín Luqui o Cifu».

Con la firme voluntad de convertirse en periodista, López decidió matricularse en esta carrera. Con la Escuela Oficial de Periodismo ya clausurada, tuvo que esperar a que se abriera la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que se inauguró en 1972. Ese impasse, que se prolongó dos años, lo aprovechó, cuenta, para formarse musicalmente matriculándose en el Conservatorio de Madrid.

Estreno como entrevistador con Montserrat Caballé

Las prácticas universitarias de Periodismo las hizo en Ritmo, la revista decana de la música clásica en España. El presentador del festival Eivissa Jazz recuerda como si fuera ayer la primera entrevista que hizo en este medio, fue nada más y nada menos que a Montserrat Caballé.

«Imagínate a un chaval de 21 años con barba y pelo largo hasta la cintura delante de la diva de la ópera. Estaba muerto de miedo», admite López, que se preparó para la ocasión un arsenal de 80 preguntas. El representante de la soprano, recuerda, le concedió diez minutos, que acabaron convirtiéndose en «dos horas». El joven periodista en prácticas decidió prescindir de su cuestionario y «tocó la fibra» de la artista preguntándole por su vida. «De aquella experiencia aprendí que lo mejor era olvidarse de las preguntas preparadas, mirar a los entrevistados a los ojos y dejarles hablar, porque son ellos los protagonistas, nosotros somos solo el vehículo», señala.

José Miguel López lleva 25 años presentando el festival Eivissa Jazz. / Alejandro Iborra

La conversación al completo que mantuvo con Caballé abre ‘Antes de Discópolis + Nueva Música’. El primer apartado del libro recoge también otras entrevistas publicadas en Ritmo desde 1974 a 1977, como las que hizo a los compositores Luis de Pablo o Cristóbal Halffter.

En la segunda parte de la publicación, además de las gacetillas juveniles, se incluyen publicaciones en periódicos como El Diario Vasco, Liberación o Informaciones, donde empezó a trabajar, ya «como redactor en nómina», al terminar la carrera. A pesar de no ser musical, de esa etapa destaca una entrevista a Federica Montseny, ministra de Sanidad durante la Segunda República, que realizó cuando esta regresó del exilio en 1977.

La obra de López incluye, asimismo, artículos que publicó en la revista Nueva Música de Sevilla en los años 90, donde hizo monográficos de ritmos musicales de diversas partes del mundo y escribió, entre otros, del cantautor italiano Franco Battiato. El libro concluye con un apartado que reúne 180 fotos a artistas realizadas por el propio López.

En 1977 el periodista riojano aprobó las oposiciones a RNE, donde estuvo 44 años, los primeros diez de redactor de información general y el resto, al frente de ‘Discópolis’. Pero para conocer esa parte de la historia de Miguel Ángel López habrá que esperar a la publicación de ‘Discópolis trip’.