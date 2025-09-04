Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eivissa Jazz | Tercera jornada

La noche más flamenca del Eivissa Jazz

La noche más flamenca del Ibiza Jazz

La noche más flamenca del Ibiza Jazz / FOTOS: FERNANDO VALENCIA/EIVISSA JAZZ

Redacción Ibiza

Ibiza

La Big Band Ciutat d'Eivissa más flamenca y el eclecticismo de Claudia Bardagí arrancaron aplausos en el parque Reina Sofía, en la tercera noche del Eivissa Jazz, en la que además actuó la bailaora Penélope Tafur.

La noche más flamenca del Ibiza Jazz | FOTOS: FERNANDO VALENCIA/EIVISSA JAZZ

La noche más flamenca del Eivissa Jazz / FOTOS: FERNANDO VALENCIA/EIVISSA JAZZ

La noche más flamenca del Ibiza Jazz

La noche más flamenca del Eivissa Jazz / Fernando Valencia

La noche más flamenca del Ibiza Jazz

La noche más flamenca del Eivissa Jazz / Fernando Valencia

La noche más flamenca del Ibiza Jazz

La noche más flamenca del Ibiza Jazz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents