Las obras de reforma pendientes o que no están acabadas en centros escolares de Ibiza a apenas seis días del inicio del curso escolar. De la decena de colegios contactados por Diario de Ibiza, sólo uno iniciará el periodo lectivo sin nada pendiente. Los responsables de varios de ellos recuerdan que llevan años esperando que se lleven a cabo mejoras, y otros retoman la actividad sin ventiladores ni aires acondicionados. Además, en Sa Joveria preocupa el cierre del aparcamiento privado entre las familias y los profesores.

Llama la atención

La regeneración en veinte años de casi un 46% de la superficie utilizada en la cantera de Santa Bárbara dentro del proyecto para recuperar este espacio natural. La propiedad ha presentado iniciativas para llevar a cabo varios cambios en la gestión de esta rehabilitación, que espera acabar en 18 años más.

El aumento en un 4,8% de la superficie de Ibiza que se destina a cultivos ecológicos. Según los datos de IbizaPreservation, en cinco años se ha casi duplicado el suelo agrario; incluso en el municipio de la capital, Vila, se han incorporado por primera vez cuatro hectáreas para este tipo de agricultura.