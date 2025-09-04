Llama la atención
Las obras de reforma pendientes o que no están acabadas en centros escolares de Ibiza a apenas seis días del inicio del curso escolar. De la decena de colegios contactados por Diario de Ibiza, sólo uno iniciará el periodo lectivo sin nada pendiente. Los responsables de varios de ellos recuerdan que llevan años esperando que se lleven a cabo mejoras, y otros retoman la actividad sin ventiladores ni aires acondicionados. Además, en Sa Joveria preocupa el cierre del aparcamiento privado entre las familias y los profesores.
La regeneración en veinte años de casi un 46% de la superficie utilizada en la cantera de Santa Bárbara dentro del proyecto para recuperar este espacio natural. La propiedad ha presentado iniciativas para llevar a cabo varios cambios en la gestión de esta rehabilitación, que espera acabar en 18 años más.
El aumento en un 4,8% de la superficie de Ibiza que se destina a cultivos ecológicos. Según los datos de IbizaPreservation, en cinco años se ha casi duplicado el suelo agrario; incluso en el municipio de la capital, Vila, se han incorporado por primera vez cuatro hectáreas para este tipo de agricultura.
- Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Nervios en el sector del chárter de Ibiza y Formentera con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Ocio de Ibiza: «Los precios elevados son necesarios, la isla no da para más»