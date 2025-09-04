Litoral de Ibiza: descontrol en Talamanca

«¡Qué gorrinos!». «¡Panda de guarros!». El pequeño muelle situado frente al hotel Argos, en la playa de Talamanca, amaneció ayer martes repleto de basura y provocó la reacción airada de vecinos en las redes sociales. Basura en bolsas o directamente desperdigada sobre este pequeño espejo de aguas de una de las bahías más maltratadas en la historia moderna de Ibiza.

Durante décadas recibió el agua sucia de la antigua depuradora de Ibiza que se filtraba a través de las muchas grietas que tenía el viejo emisario. Y ha dado cobijo, cada temporada de verano, a decenas de embarcaciones de recreo de particulares y de chárteres ilegales que o no encontraban amarre o no podían pagar los precios que se piden o, directamente, buscaban la solución más sencilla y barata, aunque no para el medio marino. Toda el agua fecal del emisario y de las embarcaciones ha erosionado hasta el límite su maravillosa pradera de posidonia.

Por no hablar del reguero continuo de salmuera procedente de la desaladora que se vierte, también desde hace décadas, bajo s’Illa Plana. Como Atila, no ha dejado una planta de posidonia viva a su paso en decenas de metros cuadrados.

El balizamiento, cortado

Para engrosar la lista de agresiones a este paraje maravilloso, alguien cortó durante el pasado lunes el balizamiento que separa la zona de baño de la delimitada para los bañistas. Sin estos sistemas de protección no se puede garantizar la seguridad de los usuarios de la playa.

Basura en el muelle de Talamanca situado frente al hotel Argos y el Flotante. / Diario de Ibiza

Una vez cortado este pequeño cordón que separa el control del libertinaje marítimo en el litoral de las islas, el pequeño embarcadero situado frente al hotel Argos y el Flotante se llenó de dinguis, las semirrígidas auxiliares de los yates que se utilizan también para el chárter ilegal. Y los listos de este sector empresarial incontrolado al parecer son muchos, porque los vecinos contaron decenas de dinguis amarrados de cualquier manera.

Una vez alertados de este acto de vandalismo (algunos lo atribuían al llamado pirata de Porroig, visto por Talamanca, donde tiene fondeados al menos dos barcos), el Ayuntamiento de Ibiza se puso en marcha y volvió a restaurar el balizamiento el martes al mediodía.

El concejal de Playas, Rubén Sousa, anunció ayer que la Policía Local ha abierto diligencias para intentar averiguar quién lo cortó. «Seguimos en la lucha contra el intrusismo en el sector náutico y seguiremos aumentando la seguridad en nuestras playas», aseguró el edil. «Haremos cumplir la ley y las ordenanzas a todos», advirtió en unos audios enviados por el Consistorio.