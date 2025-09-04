Los institutos de Ibiza empiezan el curso con menos vacantes, pero esperando obras

Faltan profesores, han quedado plazas sin cubrir, hay obras pendientes y algunos centros educativos se han quedado pequeños y tienen las aulas masificadas, pero casi todo el mundo coincide: «El año pasado estábamos peor». Los institutos de educación Secundaria, FP y Bachillerato empiezan el nuevo curso escolar dentro de seis días, y lo hacen arrastrando los problemas eternos que aquejan a la educación en la isla de Ibiza: la falta de personal y de infraestructuras.

Sin embargo, en lo que concierne a la contratación del profesorado, este año se ha producido una mejora sustancial respecto al año anterior, ya que las adjudicaciones de las plazas se han efectuado durante el mes de agosto, y esto ha permitido llegar a septiembre con los deberes hechos. El curso pasado, en cambio, las plazas se adjudicaron el día 2 de septiembre, apenas una semana antes del inicio de las clases, lo que ocasionó muchísimos quebraderos de cabeza a los equipos directivos de los centros.

Para elaborar esta información este diario ha intentado contactar con los once institutos públicos de la isla de Ibiza y ha podido hablar con nueve, todos excepto el Santa Maria y el Blanca Dona, ambos de Vila.

Vila

El instituto Isidor Macabich tenía hasta hace pocas jornadas la práctica totalidad de plazas de profesorado cubiertas, aunque fuentes del centro señalan que en los últimos días les han notificado tres bajas y excedencias que tendrán que cubrir: dos de Catalán y una de Física y química. Comentan también que las plazas de profesores que están de baja a causa de una comisión de servicios se resolvieron en julio y la mayoría se han cubierto con interinos.

Respecto a las obras pendientes del edificio, admiten que son importantes, ya que se trata de un edificio que tiene 50 años. «Es un centro muy viejo y aunque se van haciendo obras de reforma, no llegamos a todo», explica un portavoz del equipo directivo: «Habría que cambiar las puertas, renovar los vestuarios, adecuar un taller». Señalan también que el centro tiene «el primer curso de Bachillerato a tope», con dos aulas de 35 alumnos. También cuentan con un aula modular -es decir, prefabricada- para ubicar a los alumnos de FP de Mecánica ya que este año, por primera vez, han ampliado esta formación a los turnos de mañana.

En instituto Sa Colomina el principal problema es la falta de espacio. Señala un portavoz del equipo directivo que en los últimos seis años el alumnado ha crecido un 20%, pero que el edificio es el mismo: «No es que tengamos las aulas masificadas, pero en el centro no hay espacio. No hay aulas para hacer reuniones ni para desdoblar las clases. Es muy necesario que se construya el instituto de Can Cantó». Cuentan actualmente con un aula modular y está previsto que pronto cuenten con una segunda.

Respecto al profesorado, tienen tres plazas pendientes de adjudicar: dos de Informática y una Tecnología, además del profesor de Religión.

Santa Eulària y Sant Joan

Después de dos años de obras, el instituto Xarc empieza a ver la luz al final del túnel. Los trabajos en el edificio principal del centro ya han terminado y ahora solo queda acabar los que se desarrollan en el edificio que acoge el gimmasio, el salón de actos, las aulas de los talleres de tecnología y la antigua casa del conserje, donde actualmente hay despachos. «Las obras nos han condicionado muchísimo. No solo por el polvo y el ruido, sino porque continuamente hemos tenido que ir moviendo a los alumnos de aula. Han sido muchas molestias, se ha hecho largo, pero eran unas obras necesarias y estamos contentos», comenta una portavoz del equipo directivo.

Las obras en el Quartó de Portmany está previsto que se inicien en el segundo trimestre del curso. | J.A.RIERA

Respecto a las plazas vacantes de profesores, las noticias también son buenas: este año solo hay dos plazas que se han quedado sin adjudicar, una de Matemáticas y otra de Mantenimiento de viviendas. «El curso pasado nos faltaban quince, así que este año va mejor», comentan.

En el Quartó del Rei no tienen tanta suerte, ya que les faltan ocho plazas de profesor: cuatro de Catalán, una y media de Física y química, y dos y media de Lengua castellana. Otro dolor de cabeza continua es la falta de espacio y los retrasos en una ampliación que ya hace años que reclaman.

«Llevamos años pidiéndolo, pero está en punto muerto y no sabemos nada. La ampliación está licitada, pero no tenemos más noticias. De hecho, en la conselleria no nos informaron de nada. Me enteré de la licitación porque entré yo a mirar en el Perfil del Contratante», explica un portavoz del centro educativo.

«La ampliación es muy necesaria. Cuando se construyó este centro estaba pensado únicamente para alumnos de Secundaria; y ahora también damos Bachillerato. Tenemos una aulas muy pequeñas y están llenas», señalan desde el equipo directivo, que recuerda que también reclaman mejoras en el vestuario ya que «se caen los azulejos». Otras obras sí que se han terminado. Este verano se ha aprovechado para ampliar la biblioteca y la aula Uecco, destinada a alumnos con necesidades especiales.

El instituto Balàfia, en cambio, tiene la plantilla completa y las dos plazas de sustituciones que quedan pendientes confían en completarlas cuando se publiquen las listas de sustitutos este viernes o el lunes. Tampoco hay ninguna obra importante pendiente ni problemas de masificación: «Hay que revisar un aula que tiene goteras y el tema de los voladizos de las ventanas, pero nada grave ni que impida el desarrollo de las clases», explican desde el equipo directivo del centro.

Sant Antoni

En el instituto Sa Serra también se muestran satisfechos con las perspectivas del inicio del actual curso. «De una plantilla de 87 profesores, solo nos faltan dos por cubrir, uno de Matemáticas y otro de Instalaciones eléctricas. En comparación con el año pasado, estamos mucho mejor», explica un portavoz del centro.

Al ser un instituto relativamente nuevo, no sufren problemas estructurales ni las aulas tampoco se les han quedado pequeñas. Lo único que tienen pendiente es finalizar la adaptación de la antigua casa del conserje para convertirla en un aula.

Completamente opuesta es la situación del Quartó de Portmany, un centro que lleva muchos años pendiente de unas obras de ampliación que este curso, por fin, se harán realidad. «Se amplía uno de los dos edificios para construir nueve aulas, se harán los baños adaptados y se eliminan las barreras arquitectónicas. Durarán un año y medio y tocará dar clases durante las obras. Es algo que nos afectará mucho, pero hace años que lo pedíamos y, por fin, parece que nos toca», explica un portavoz del equipo directivo. A causa de la falta de espacio que padece, este centro cuenta con cuatro aulas modulares desde hace quince años. Respecto al profesorado, tiene cinco plazas sin adjudicar: dos de Catalán, una de Matemáticas, una de Física y química, media de Tecnología y otra media de Castellano. Además, hay que cubrir dos sustituciones más.

Sant Josep

El instituto Algarb inicia el curso con tres plazas y media de profesorado por cubrir: dos de Catalán -la asignatura en la que hay más plazas pendientes-, media de Castellano, media de Peluquería y media plaza de la figura del orientador educativo. Comenta el portavoz de equipo directivo que se han producido tres bajas más, pero que la previsión es que se puedan cubrir con las sustituciones que se anunciarán en breve.

El otro gran tema que aqueja al instituto Algarb es la necesidad de que el centro se amplíe, ya que ya ha quedado pequeño para las actuales necesidades educativas. «Ahora mismo tenemos dos aulas prefabricadas, y la oferta de FP en horario de mañana no puede crecer porque no cabemos», explica el portavoz de este centro escolar, que señala que en el Plan de Infraestructuras elaborado por la conselleria de Educación se contempla la ampliación de este instituto, pero todavía no se han licitado la obras.

En el instituto Sant Agustí, en cambio, la falta de profesorado es más acuciante, ya que hay siete plazas sin cubrir: dos de Catalán y una de Matemáticas, Francés, Tecnología, Música y Cultura clásica. En cambio, no tiene aulas modulares ni problemas estructurales en el edificio, aunque reconocen que van un poco justos de espacio para realizar tareas de apoyo.

«Apareció la noticia de que la conselleria haría una inversión de un millón de euros para la climatización y cambiar las ventanas, pero todavía no nos han dicho nada y estamos pendientes de que aparezca en el plan de infraestructuras», comenta un portavoz del centro.