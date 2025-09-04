Ni Ibiza ni Veruela: el Parador de Turismo número 100 se resiste

La presidenta de Paradores y exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció en Fitur el año pasado la apertura inminente de dos nuevos paradores que competirían por ser el número 100 de la cadena de establecimientos hoteleros. Paradores se preparaba para un año histórico impulsado por el crecimiento turístico español y por un cliente que demandaba mayor sostenibilidad y mejores experiencias en sus viajes.

La red de Paradores estaba el año pasado formada por casi un centenar de establecimientos. Sánchez anunció entonces que antes de que finalizase 2024 se abrirían las puertas del Parador de Molina de Aragón (Guadalajara), que se convertiría en el establecimiento número 99 de la cadena hotelera. El año 2025 vería la llegada del histórico establecimiento número 100 de la compañía, cuyo honor se debatirá entre el de Veruela (Zaragoza) o el de Ibiza.

Parador de Molina de Aragón. / PARADORES

Finalmente, el Parador de Molina de Aragón se inauguró el 14 de mayo (con 24 habitaciones, espacios gastronómicos, salones para eventos y una zona de 'wellness') tras una inversión de más de 22 millones de euros, principalmente a través de Turespaña, con una aportación de 1,6 millones por parte de la hotelera pública.

Entrados ya en septiembre, ninguno de los otros dos paradores tiene una fecha oficial de apertura. En Ibiza, las obras municipales del camí del Calvari han retrasado la apertura del establecimiento, que se preveía para este otoño, según un comunicado oficial emitido por la compañía española.

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, en enero en las instalaciones del Parador de Veruela, acompañada de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría. / Paradores

Por otra parte, el Parador de Veruela, ubicado en el Monasterio de Santa María de Veruela, en la localidad zaragozana de Vera de Moncayo, tiene previsto abrir sus puertas, previsiblemente, en la primavera de 2026, según anunció la empresa a finales de enero de este año. Paradores ya ha publicado 25 puestos de trabajo a través de la oferta pública de empleo, que se resolverá a lo largo de 2025, y en total se prevé la contratación indefinida de 32 personas. "Entendemos que son muchos años esperando esta inauguración, pero las obras son complejas y hemos intervenido diferentes administraciones para recuperar y rehabilitar este maravilloso edificio", justificó entonces la presidenta durante su visita en enero a las instalaciones. Las obras de Paradores van despacio. Y si no que pregunten en Ibiza.