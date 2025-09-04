Entrevista |
Gabriel de la Rosa, cantante de Shinova: «Nadie esperaba esta explosión de bandas»
Gracias a su séptimo disco, titulado ‘El Presente’, los bilbaínos han conquistado el éxito masivo. Después de un año y medio de gira, este jueves llegan a Eivissa, al escenario Venice Bay de Cala de Bou.
Han tocado mucho, aún así, ¿recuerdan las veces que lo han hecho en Ibiza?
Hemos estado tres veces. Estuvimos en el primer Sonorama Ibiza que se hizo, en el 2021 si no recuerdo mal. El siguiente año estuvimos en un Venice Bay Sessions y la tercera fue en otro Sonorama Ibiza. Esta va a ser la cuarta.
¿Cómo es la vida girando y cómo se conjuga con la paternidad?
Estamos en una gira potente que ya llega al tramo final. La cerramos el 27 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, pero hasta entonces todavía tenemos matraca. Se lleva bien. Ahora, con un pequeño, me cuesta mucho más salir de casa, pero, por suerte, en muchos conciertos mi familia me puede acompañar y eso lo hace mucho más sencillo. Pero es lo que soy, es el oficio que he decidido. Al final, de lunes a jueves estoy en casa y puedo estar con mi hijo. Y aunque tengamos conciertos el fin de semana intento aprovechar hasta el final.
Después de tantos años tocando juntos, se deben conocer de memoria.
Sí, pero no nos acomodamos. Cuando vemos que el show está ya muy rodado, tanto para bien como para mal, necesitamos añadir cositas, dejar espacios para la improvisación. Que nos sorprendan a nosotros también los conciertos. Es verdad que hay una parte que está muy automatizada, pero lo importante es mantener la intensidad, saber cuándo subirla, cuándo hacer que el momento sea más íntimo, que no sea aburrido o que no nos pasemos de rosca. Eso sí que lo tenemos muy trabajado, pero últimamente damos más margen a la improvisación.
Se habla de una oleada de grupos con guitarras que les incluyen a ustedes y también a bandas como Arde Bogotá o Siloé. ¿Se identifican con esta escena?
Hace tres años parecía muy difícil que hubiera un resurgir de bandas, la línea iba por otro lado. Y resulta que empiezan a aparecer, hay una explosión, muy pocas veces he visto algo así. Están Arde Bogotá, Siloé vive un momento maravilloso, los Sexy Cebras o Ultraligera, que es una banda muy joven que está creciendo a un ritmo increíble. Parecía muy difícil que sucediera, pero está sucediendo y convive con otras músicas. Que vuelvan las bandas es maravilloso porque parecía que no iba a pasar.
Su último disco, ‘El presente’, les ha puesto en la cresta de la ola. Ahora ya conocen el éxito. Defíname: ¿qué es el éxito?
Es ser feliz con lo que uno tiene, ser feliz con lo que uno es. Creo que ese es el mayor éxito. Hay gente que puede llenarte de tres estadios y ser la persona más infeliz cuando está en su casa en soledad. Y sucede muchísimo. Entonces puede haber un éxito en números, puede haber un éxito económico, pero si cuando llegas a casa te sientes triste o no realizado, de muy poco te sirve.
Cuando uno empieza en la música, fantasea con tener un número uno. Ustedes lo han logrado. Cuando lo tienes, ¿es cómo uno se lo imaginaba?
Nos ha costado muchísimo alcanzar estas metas, conlleva muchísimo trabajo y, cuando uno llega, no es que no sea para tanto, pero te das cuenta de que no acaba ahí, que después hay más. En la vida hay cosas muchísimo más grandes y aunque es una satisfacción conseguir cosas con las que uno había soñado cuando era pequeño, luego sigue. También depende de la etapa de la vida que te toque. Cuando te toca con 20 años, pues igual pierdes la chota y acabas tirando televisores por los balcones de los hoteles. Pero en nuestro caso, estamos en otro momento. Y sobre todo, sabes que todo esto, que vengan miles de personas a verte, un día puede acabar.
¿Les angustia que las nuevas canciones no gusten? ¿Les condiciona a la hora de componer?
La verdad es que no me condiciona, pero creo que esta inquietud la tiene todo el mundo que hace canciones. ¿Y si de repente no quieren escuchar lo que hacemos? ¿Y si lo que escribo no conecta con nadie? Pero en nuestro caso es una inquietud que no está en primer plano. Hay cosas mucho más importantes y es que lo que enseñemos a la gente sea honesto, sea real y sea lo que queremos hacer.
En el último disco tenían 67 canciones pero al final solo entraron 12. ¿Cómo lo hacen para dejar una canción fuera? ¿Lo votan entre ustedes?
En eso ha tenido muchísima importancia el papel del productor, Manuel Colmenero, que es quien desempataba la votación muchas veces. Hemos tenido muchísimo debate, eran muchas canciones... Entonces, no nos queda otra que confiar en nuestro productor. Al final la intención no era solo que las canciones fueran buenas, sino que el conjunto, el grueso del disco, fuera potente y que las canciones se apoyaran entre sí. Canciones muy buenas se quedaron fuera porque igual no tenían mucho que ver, iban en otra línea. Y la suerte que tenemos con Manuel es que su criterio va a misa porque es alguien que sabe, que habla desde el corazón, que se involucra muchísimo en el proyecto y que lo siente como suyo.
Hace poco declaraba en una entrevista: «Vivimos tiempos oscuros en los que regresan antiguos fantasmas». ¿Este miedo que expresó, aparecerá en las letras de sus próximas canciones?
Por supuesto, todo lo que pasa en lo social, en lo político, influye de alguna manera, de manera directa o indirecta, en lo que uno escribe, porque es lo que está viviendo. Son tiempos complicados, en los que hay muy poca empatía. Lo que antes llamábamos trolls o niños rata, ahora se han transformado en otra cosa mucho más peligrosa, con un mensaje muy peligroso y unas herramientas para que ese mensaje de odio llegue. Porque al final es el discurso del miedo y del odio lo que ahora mismo parece que predomina en redes.
