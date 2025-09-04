El álbum
Formentera me ha robado el corazón
El corazón con el nombre de Formentera de la terraza de la estación marítima de la Savina se ha convertido en un gran atractivo para los turistas, que lo fríen a fotografías, no se sabe muy bien si para expresar su amor a la isla o para demostrar sin lugar a dudas que han estado allí.
