«Nuestra familia vive en Ibiza momentos inolvidables de unión»

Cada verano, cuando llega julio, la familia Müller hace las maletas con un destino fijo en mente: Ibiza. Para ellos, las vacaciones no son solo un paréntesis en la rutina, sino un ritual cargado de significado. Holger y Jennifer, junto a sus hijos Sarah y Luis, representan ese turismo familiar que busca desconectar del día a día sin renunciar a la comodidad y a la cercanía. En la isla han encontrado un lugar que combina naturaleza, mar y hospitalidad, pero sobre todo, un espacio donde el tiempo se convierte en recuerdos compartidos.

Su historia de conexión con la isla se remonta al año 1991, cuando la familia de Holger descubrió Ibiza por primera vez. Él ya viajaba con sus padres siendo pequeño y cada verano ha regresado, primero con sus padres y ahora con su propia familia. Desde esos primeros veranos, han pasado más de tres décadas viviendo sus vacaciones en la isla y construyendo una relación estrecha con su entorno.

Jennifer y Holger, junto a sus hijos Luis y Sarah. / DI

La primera impresión fue clara: un amor instantáneo por la naturaleza, y más concretamente por la playa de Es Figueral y la tranquilidad de Cala Blanca, que marcaron un antes y un después. Ese rincón de Ibiza se convirtió en su lugar de referencia, una segunda casa a la que siempre regresan: «Uno se puede sentir de diferentes sitios, e Ibiza para nosotros es como volver a nuestro segundo hogar», aseguran.

Han sido testigos de la evolución de la isla y en todo este tiempo no han cambiado sus rituales: paseos por Santa Eulària, visitas al Hippie Market, días combinando playa y piscina, snorkel y noches de espectáculo en familia. Reconocen que la isla ha cambiado, pero también ellos lo han hecho, y sus hijos han ido creciendo y siempre encuentran lugares en los que disfrutar de la Ibiza más auténtica.

El hotel en el que se alojan ha sido clave: Invisa Hotel Club Cala Blanca. Allí los reciben como en casa, con trabajadores que los conocen desde hace años y amistades que se han convertido en familia. Una fidelidad que explica por qué nunca han querido probar otro lugar.

El hotel también forma parte de Ibiza Family Moments, una red de alojamientos y servicios que comparten un mismo objetivo: hacer que las familias se sientan como en casa. Impulsado por el Consell de Ibiza junto a Fomento de Turismo, este sello agrupa a más de 50 empresas y más de 10.000 plazas turísticas dedicadas a las familias. Un sello que refleja cómo Ibiza ha sabido crecer con sus visitantes, desde los veranos de infancia jugando en la arena hasta las experiencias más adultas como los deportes náuticos o la gastronomía local. «Aquí nuestra familia encuentra su lugar y vivimos momentos inolvidables de unión», afirman.

Comparada con otros destinos mediterráneos, para ellos Ibiza es diferente, ofrece naturaleza, tranquilidad y un ambiente seguro, sin dejar de lado la posibilidad de ocio, «sobre todo ahora que nuestros hijos cada vez se hacen más mayores y se acercan a la adolescencia, y en Ibiza también pueden encontrar esa parte de divertimento».

Mirando hacia adelante, sueñan con que sus hijos sigan con la tradición cuando sean adultos y mantengan este punto de encuentro familiar. A quienes vienen por primera vez, les recomiendan recorrer la isla sin prisa, descubrir calas escondidas, pasear por Santa Eulària, disfrutar del mercado hippie por la noche y dejarse conquistar por sus parajes recónditos. Solo así se entiende Ibiza, viviéndola.

Ibiza Family Moments