Eclipse y Luna de Sangre este domingo: claves para verlo en Ibiza

Dos acontecimientos atraerán la curiosidad de los aficionados a la astronomía este domingo 7 de septiembre. Ambos serán visibles desde Ibiza: se trata de la conocida Luna de Sangre, también conocida como Luna Roja, que podrá apreciarse la misma noche en la que se producirá un eclipse lunar total.

La Luna de Sangre es un fenómeno astronómico por el cual nuestro satélite se percibe con un tono rojizo. Será visible desde gran parte de España, con Baleares como una de las zonas privilegiadas para disfrutarlo en toda su plenitud, ya que en ciudades como Madrid solo podrán disfrutar de unos 18 minutos de la Luna de Sangre y en zonas occidentales como Cáceres, solo podrá verse roja por unos pocos minutos.

La Luna saldrá ya eclipsada en Ibiza y el resto de las Islas Baleares, lo que permitirá apreciar entre 40 minutos y hasta más de una hora de la fase total, un espectáculo particularmente notable, siempre que la meteorología lo permita. La totalidad del evento durará aproximadamente 82 minutos, y es considerado uno de los eclipses lunares más largos del año.

La Luna adquiere ese color rojizo debido a la dispersión de Rayleigh: la atmósfera terrestre filtra la luz solar, dejando pasar principalmente las tonalidades rojas, que se reflejan sobre la superficie lunar. Esto ocurre porque los colores de onda más corta (como el azul) se dispersan, mientras que los más largos (como el rojo) atraviesan mejor la atmósfera.

El domingo, el satélite alcanzará la fase de plenilunio, lo que significa que se muestra completamente iluminado desde la Tierra. Además, coincidirá con un eclipse lunar total, lo que hará que la Luna se tiña de esos tonos rojizos.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en España el eclipse tendrá el siguiente desarrollo temporal:

Inicio del eclipse penumbral : 17:28

: 17:28 Inicio del eclipse parcial : 18:27

: 18:27 Inicio del eclipse total : 19:30

: 19:30 Momento de máxima totalidad : 20:11

: 20:11 Fin del eclipse total : 20:52

: 20:52 Fin del eclipse parcial : 21:56

: 21:56 Fin del eclipse penumbral: 22:55

Dónde contemplarlo

Para disfrutar al máximo del fenómeno, se recomiendan lugares con:

Poca contaminación lumínica : zonas rurales, miradores o espacios alejados del alumbrado urbano.

: zonas rurales, miradores o espacios alejados del alumbrado urbano. Horizonte despejado y elevación: como colinas o playas sin obstáculos visuales.

Consejos para disfrutarlo (y fotografiarlo)