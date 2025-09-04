El Consell de Ibiza denunció a la Guardia Civil presuntos fraudes en las citas de la ITV en 2024

El Consell de Ibiza interpuso una denuncia ante la Guardia Civil en noviembre de 2024 por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Inspección Técnica de Vehículos móvil (ITV) instalada en el Recinto Ferial.

La institución insular explica en un comunicado, en respuesta a una información publicada por Periódico de Ibiza, que el cuerpo armado investiga el asunto desde el año pasado y afirma que la persona señalada en la citada noticia "no consta como trabajador público del servicio de ITV ni tampoco como trabajador de la empresa que presta el servicio a la ITV móvil".

Por otra parte, la institución insular anuncia que trabaja en la implementación del pago previo obligatorio a la hora de tramitar una cita. La intención es que esta medida "evite un posible mal uso del servicio de cita previa y la reducción de los usuarios que no se presenten a pesar de tener una cita". Precisa que estos casos actualmente representan el 40% y perjudican al conjunto de quienes utilizan este servicio.