El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà iba borracho

El conductor del coche que en la madrugada del pasado domingo chocó con dos motoristas que murieron en la carretera de Santa Eulària, a la altura de Can Marçà, dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Así lo han confirmado desde la Guardia Civil a Diario de Ibiza, detallando además que los fallecidos son una mujer argentina de 31 años y un hombre colombiano de 26 años. Ambos perdieron la vida en el acto.

El otro protagonista del suceso fue el hombre de 58 años que iba al volante de su coche después de haber ingerido alcohol. En su caso, sufrió politraumatismo y fue traslado al Hospital Can Misses.

El pasado fin de semana resultó muy trágico en este tramo llamativamente reducido de la carretera de Santa Eulària, ya que tan solo 250 metros separan el lugar de este accidente y el punto donde, apenas diez horas antes, murió una mujer que circulaba en una moto en un accidente prácticamente idéntico.