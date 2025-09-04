Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto

El calendario se ha quedado detenido en la hoja que marca el mes de julio. Cuelga en medio de la caravana, en un lugar prominente entre una maraña de cables negros que se entrecruzan aquí y allá. Es uno de los detalles que pelean por convertir en un hogar al puñado de metros cuadrados que ocupa la caravana en mitad de un campo cualquiera de Sant Antoni.

Su dueño llevaba varias semanas muerto cuando los vecinos alertaron el lunes del mal olor que desprendía. Tenía 66 años, era español y falleció en completa soledad, sin que nadie advirtiera su ausencia.

Una vecina, una de las pocas que residen en esta zona casi apartada del mundo en el corazón de Ibiza, junto al Cami des Hereus y cerca del Torrent de Can Rafel, se muestra sorprendida por la noticia: «¿Ha muerto? ¿En serio».

Cuenta que ella no es quien dio el aviso a la Guardia Civil, sino que fueron los vecinos de la otra vivienda cercana, que no responden al timbre. El resto es caminos de tierra y un bosque cercano cuya frescura no se deja sentir.

"Un hombre amable"

«Llevaba muchos, muchos años viviendo solo en la caravana, era un hombre amable. Solíamos hablar cuando nos encontrábamos», continúa esta mujer de origen holandés y que estableció aquí su lugar de residencia hace 15 años. Ahora entiende mejor el episodio que vivió hace un mes y que no le hizo levantar sospechas.

Cuenta que su gato se perdió y que salió a peinar los alrededores de su casa, llamándolo a voz en grito. Cuando pasó cerca de la caravana, notó una punzada agria en la nariz: «Sentí el mal olor».

No le dio más importancia y lo atribuyó a la basura que se desparrama cerca del remolque. Pasó de largo y finalmente encontró al animal, que se encontraba en perfecto estado. Se queda un rato mirando al infinito. Ahora lo entiende.

Cuando los agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar, el pasado lunes, pronto entendieron que iban a necesitar ayuda para extraer al cadáver de su vieja guarida. Era un hombre obeso y estaba acostado en un colchón pegado a uno de los laterales del habitáculo.

Llegaron los bomberos y concluyeron que la mejor forma de sacarlo era romper la ventana lateral, moverlo poco a poco e ir dejando con mucho cuidado que la gravedad hiciera su trabajo. El olor era intenso, fruto del avanzado estado de descomposición.

Una ventana abierta a otro mundo

Al constatar que no había señales de violencia en el cuerpo, las autoridades dictaminaron que se trataba de una muerte natural y descartaron la posibilidad de abrir una investigación.

Junto a la caravana hay otros dos vehículos, un todoterreno abandonado y usado como almacén y un pequeño utilitario marca Volkswagen que el fallecido empleaba para moverse. Sobre el suelo, residuos de todo tipo, principalmente decenas de garrafas de agua vacías.

La ventana arrancada por los bomberos funciona como una ventana abierta a otro mundo, el modesto mauseoleo de un hombre fallecido en soledad: un muñeco de Spiderman con el pulgar hacia arriba, una gorra color crema de los New York Yankees, una tetera al fuego (apagado), un polo marrón colgado en una percha de madera, una radio con la antena completamente extendida, una pila de revistas sobre una novela de Julia Navarro, un reloj de pared que sigue dando bien la hora...

Y también una pegatina sobre uno de los cajones atiborrados de todo tipo de enseres: ‘I am a house’ («Soy una casa»). Ahora es una casa vacía.