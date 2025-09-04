Bystander: el yate de lujo que revive la estética naval de los años 30 está en Ibiza

Construido en 2006 por el astillero francés JFA Yachts, el yate Bystander se ha consolidado como una de las embarcaciones más singulares del panorama náutico de lujo y estos días navega en aguas de Ibiza. Con una eslora de 42 metros, este barco fue concebido originalmente como embarcación de apoyo para la mítica goleta J Class Velsheda.

Detrás de su diseño se encuentran los estudios Vripack y Rhoades Young Design que han logrado emular el estilo robusto y funcional de los barcos de trabajo de la década de 1930.

El interior del Bystander ofrece una experiencia estética cuidadosamente envejecida: desde muebles inspirados en campañas militares antiguas hasta herrajes restaurados, interruptores desgastados y detalles en madera con marcas simuladas de carcoma; cada rincón del yate está pensado para contar una historia. El objetivo no es otro que transmitir la sensación de que este yate ha navegado durante décadas.

Una de las particularidades es que el Bystander fue calibrado minuciosamente para atracar junto al Velsheda sin interferencias, permitiendo maniobras y operaciones perfectamente sincronizadas entre ambas embarcaciones. Cuenta con cinco camarotes con capacidad para 10 a 12 invitados, atendidos por una tripulación de entre 9 y 11 personas.

Premios y valor

En 2007, Bystander fue reconocido internacionalmente con el premio Best Power 32-43 m otorgado por la International Superyacht Society, consolidando su posición como uno de los yates más destacados de su categoría.

El yate pertenece, según el sitio especializado SuperYachtFan, al empresario Ronald de Waal, y su valor estimado ronda los 25 millones de dólares.

Entre las historias curiosas que rodean al Bystander, destaca la anécdota de que fue diseñado con tal nivel de armonía con Velsheda que muchos visitantes creen que ambas embarcaciones fueron construidas en la misma época.