El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos

El Ayuntamiento de Ibiza inspeccionará la semana que viene el poblado chabolista en la calle Vénda des Coloms, junto al estadio de Can Misses, para elaborar un censo de los moradores e instarles a retirar toda la basura que se está acumulando en estos terrenos okupados. Precisamente, el pleno municipal celebrado este jueves aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por el que estos terrenos, ahora privados, pasarán a ser de titularidad municipal.

El alcalde, Rafael Triguero, avanzó que la actuación en este asentamiento correrá a cargo de los servicios sociales, junto a agentes de Extranjería de la Policía Nacional y de la Policía Local. También acudirán celadores de Medio Ambiente para informar a los moradores de que deben retirar toda la basura y materiales acumulados «dada la situación de insalubridad y para cumplir con la ordenanza de residuos», subrayó el alcalde. En este sentido, un vecino de los bloques cercanos al poblado aprovechó el turno de intervenciones del público para advertir del riesgo de un incendio forestal por la acumulación de residuos.

«Queremos conocer si allí viven menores o gente vulnerable y actualizar los datos de todos estos asentamientos en el municipio», indicó Triguero a este diario. El poblado de Can Misses ha multiplicado su población tras el desalojo de las caravanas de es Gorg en julio pasado.

Los propietarios de estos terrenos presentaron el año pasado una demanda de desalojo en los Juzgados, aún pendiente de resolución. El perímetro de esta parcela fue vallado, aunque no ha tenido ningún efecto para evitar que se multipliquen las chabolas y caravanas. Paralelamente, el Ayuntamiento ha solicitado en dos ocasiones a la propiedad que acometa una limpieza integral de las parcelas okupadas, sin resultados, por lo que ahora pasará esta obligación a los pobladores.

Esta modificación del PGOU, aprobada por unanimidad del pleno, ahora pasará el periodo de exposición pública. Una vez que sea efectiva, el Ayuntamiento tiene previsto construir en los terrenos municipales unas pistas deportivas y un aparcamiento. Además, se podrá desarrollar una promoción inmobiliaria, que deberá incluir una parte de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Parques fotovoltaicos

El pleno de Vila también dio luz verde, por unanimidad, a un proyecto de autoconsumo energético con pérgolas fotovoltaicas en el parking de la calle Felip Curtois i Valls, junto al parque Marià Villangómez de Cas Serrres. A través de un acuerdo con el Institut Balear d’Energia (IBE), esta entidad invertirá 265.000 euros para hacerse cargo de las instalaciones y gestionar la comercialización de energía durante 25 años.

La intención es que la electricidad generada por estas placas pueda beneficiar a viviendas en un perímetro de hasta cinco kilómetros. El reparto energético se regulará en un futuro convenio con el IBE, pero se calcula que, si se adhieren 50 familias a este plan de autoconsumo, pagarían unos 100 euros por kilowatio, frente a los 300 que les costaría a través de una compañía energética, según detalló el concejal de Transición Energética, Jordi Grivé.

Junto a los particulares, el Ayuntamiento puede aprovechar estas placas solares para autoabastecer al centro social de Cas Serres. Además de esta actuación, el equipo de gobierno tiene previsto otro parque fotovoltaico de una envergadura más considerable en el aparcamiento de es Gorg, que «podrá beneficiar a muchas más familias», avanzó Grivé. Esta futura instalación ya ha recibido el visto bueno para financiarse a través del Impuesto de Turismo Sostenible, la ecotasa, y Vila prevé sacar a licitación el proyecto en un mes.

Por otra parte, el pleno también dio un respaldo unánime a los incentivos salariales por experiencia y formación para el personal del Ayuntamiento con la aprobación de la carrera profesional para trabajadores y funcionarios municipales.

En este punto, la concejala del PSOE Carmen Boned advirtió de que se producía un agravio comparativo con los trabajadores de los patronatos municipales de Música, Deportes y del Museo de Arte Contemporáneo, que cuentan con convenios específicos. La concejala de Recursos Humanos, Gema Marí, anunció que estos tres colectivos dispondrán de los beneficios de la carrera profesional en el primer trimestre del año que viene.

En el turno de preguntas de la oposición, Vox se interesó por el cierre del parking junto al colegio de Sa Joveria, que ha provocado la alarma de los padres y docentes.

El concejal de Urbanismo, Juan Flores, recordó que fue una decisión de los propietarios del terreno. No obstante, aseguró que ya se ha llegado a un acuerdo con ellos para que quede abierto, parcialmente, de siete de la mañana a cinco de la tarde, para que así puedan seguir aprovechándolo las familias del alumnado y el personal del centro.