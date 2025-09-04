Agosto tórrido en Ibiza y Formentera: calor a tope y lluvia escasa

El verano en las Pitiusas no ha dado tregua. Agosto fue un mes de mucho calor y poca agua, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), publicado este jueves. Tanto en Ibiza como en Formentera, las temperaturas se situaron por encima de lo normal, y las lluvias… brillaron por su ausencia.

En Ibiza la temperatura media alcanzó los 26,9ºC, con una anomalía de +1,2ºC respecto a lo habitual. La ola de calor que llegó a mediados de mes se dejó sentir con fuerza: el 17 de agosto se registraron nada menos que 41,4ºC en Sant Joan de Labritja, uno de los valores más altos del verano.

Las noches tampoco dieron respiro: el 19 de agosto se anotaron mínimas de 24,7 ºC en la ciudad de Ibiza y en el aeropuerto, convirtiéndose en noches tropicales de manual.

En cuanto a la lluvia, Ibiza vivió un mes extremadamente seco. Apenas cayeron 1,1 litros por metro cuadrado, cuando lo normal para agosto serían 18,5. Es decir, un 94% menos de lo esperado. Ni tormentas ni chaparrones: el cielo se reservó.

El viento, por su parte, se dejó notar con dos jornadas de rachas fuertes en el aeropuerto, cuando lo habitual es una sola. La más destacada fue de 52 kilómetros por hora el 18 de agosto.

Formentera: calor constante y sequía total

La pequeña de las Pitiusas tampoco se libró. En Formentera, la temperatura media fue de 27,6ºC, con una anomalía de +0,6ºC. El 17 de agosto se alcanzó la máxima del mes con 35,6ºC y, pocos días después, el 25, se registró la mínima más alta: 25,5ºC. Sí, dormir fresco fue misión imposible en la isla.

El balance de precipitaciones no fue mejor: apenas 1,6 litros por metro cuadrado frente a los 13,4 habituales. Un 88% menos que la media, lo que coloca a agosto en la isla en categoría de mes seco.

El viento sopló con cierta fuerza, con una racha máxima de 45 kilómetros por hora del este, pero sin causar grandes sobresaltos.

Un verano para el recuerdo (o para olvidar)

Si alguien esperaba refrescarse con lluvias de verano, en Ibiza y Formentera no hubo suerte. Agosto dejó temperaturas más propias de horno que de paraíso, noches en las que ni el ventilador parecía suficiente y cielos despejados casi a perpetuidad.

Eso sí, los que disfrutaron de la playa pudieron hacerlo sin preocuparse por tormentas, aunque con la botella de agua (bien fría) como compañera imprescindible.