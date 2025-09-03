El yate con el 'beach club' más llamativo llega a Ibiza

El desfile de yates de lujo no cesa en Ibiza. Ahora es el turno de LEL, una embarcación que roza los 50 metros de eslora construida por el astillero italiano Rossinavi y entregada en 2020. El proyecto, firmado en exterior e interior por Luca Dini Design & Architecture y con arquitectura naval de Arrabito, destaca por su silueta, que prioriza el contacto con el mar.

Diseñado para largas travesías sin renunciar al confort, LEL acomoda hasta 12 personas en seis camarotes. Los espacios comunes incluyen amplias terrazas, soláriums en varias cubiertas, piscina/jacuzzi, un arsenal de juguetes acuáticos y una lancha chase boat Anvera de gran tamaño para excursiones y apoyo.

Pero la característica más llamativa de este yate es, precisamente, su beach club: un espacio aguas abajo con transom abatible y puertas laterales que genera una plataforma de playa muy amplia y techos altos (más de 2 metros), pensado tanto para baños como para un salón interior-exterior que, según brokers y prensa especializada, “no se había visto en un 50 mtros” y le valió menciones en listas de diseño por su originalidad. Esa pieza es, en la práctica, su seña de identidad a la hora de ofrecer una experiencia “marcada por la cercanía al agua”.

Yate LEL / Superyacht

El barco es propiedad del empresario alemán Erich Obermaier, conocido en el sector inmobiliario y vinculado a varios proyectos en Alemania. Fuentes de la industria valoran el LEL en torno a los 30 millones de dólares en el mercado privado (cifra que varía según equipamiento y condiciones de venta); para el mercado de alquiler, las tarifas publicadas oscilan alrededor de 300.000 euros por semana en temporada alta en el Mediterráneo.

Como curiosidad, en registros de construcción figura bajo el nombre de proyecto Ellelle en su fase de obra, y durante su promoción el astillero insistió en su “transición interior-exterior” como rasgo diferenciador. Además, en fichas de brokerage se destaca que su diseño eleva la popa 90 cm respecto a la cubierta principal para crear mayor privacidad y sacar partido a un beach club más profundo, una solución poco habitual en yates de tamaño similar.